حرب أوكرانيا تتجه لمرحلة جديدة.. معركة خطيرة و"الحل لوجستي"

يرى الرئيس السابق للمخابرات العسكرية البريطانية، الفريق فيل أوزبورن، أن المرحلة التالية من الحرب في أوكرانيا ستكون لوجستية بامتياز.
وكتب أوزبورن تحليلا نشرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الجمعة، أن روسيا تحاول حشد قوات بشكل "غير متكافئ" في شرق أوكرانيا، بمعنى أن يفوق عددها بكثير عدد نظيرتها الأوكرانية هناك.
ورجح أن تسقط مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، الأسبوع المقبل، ثم ستبدأ القوات الروسية في المنطقة بالزحف على الشمال لدعم الهجوم في الشرق الأوكراني.
وقال أوزبورن إن التحدي الحالي أمام الأوكرانيين هو ما إذا كان بوسعهم إعادة إمداد القوات هناك، بالسرعة الكافية والحصول على الأسلحة والمعدات المناسبة لصد الهجوم.
وأضاف: "ستكون معركة لوجستية حقيقية"، مضيفا: "أعتقد أنها ستحدد وتيرة نجاح الحملة (العسكرية) خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك".
وفي أواخر مارس الماضي، أعلنت روسيا تخفيض مستوى العمليات العسكرية في محيط كييف وشمالي أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ستركز على "تحرير" منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.
ورصدت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية قافلة عسكرية روسية ضخمة، قبل أيام، وهي تتجه إلى دونباس، في خطوة تأتي ضمن مساعي روسيا لحشد قواتها في الإقليم الانفصالي.
ومنذ اندلاع الحرب سيطر الجيش الروسي والقوات الموالية له على نحو 90 بالمئة من منطقة لوغانسك.
وصمدت القوات الأوكرانية بقوة أكبر في منطقة دونيتسك التي تشكل مع لوغانسك إقليم دونباس الناطق بالروسية.
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