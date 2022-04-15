رئيس أوكرانيا يلقى خطابا إلى شعبه بمناسبة مرور 50 يوما على الأزمة مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكي: "إن على الأوكرانيين أن يكونوا فخورين بالصمود طيلة 50 يوما"، واصفا الأمر بأنه إنجاز لـ"ملايين الأوكرانيين، الذين اتخذوا في 24 فبراير أهم قرار في حياتهم: أن يقاتلوا".

واستذكر الرئيس الأوكراني نصائح القادة الغربيين في اليوم الأول من الحرب، والتي كانت تحثه على ضرورة الفرار من كييف.

وقال: "هم لم يعرفوا مدى شجاعة الأوكرانيين، وكم نقدر الحرية والعيش بالطريقة التي نريدها".

واستعرض زيلينسكي قائمة طويلة بالأعمال التي نفذها الأوكرانيون لصد الهجوم الروسي، مشيرا إلى "أولئك الذين أظهروا أن بوسع السفن الحربية الروسية الإبحار، حتى لو كانت في القاع"، في إشارة ساخرة إلى تدمير الطراد "موسكفا".