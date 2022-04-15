في اليوم الـ50 لحرب أوكرانيا.. زيلينسكي يسخر من الجيش الروسي

وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ليل الخميس الجمعة، خطابا إلى شعبه بمناسبة مرور 50 يوما على اندلاع الحرب، مشيدا بقدرة مواطنيه على الصمود طوال هذه الفترة.
وقال زيلينسكي: "إن على الأوكرانيين أن يكونوا فخورين بالصمود طيلة 50 يوما"، واصفا الأمر بأنه إنجاز لـ"ملايين الأوكرانيين، الذين اتخذوا في 24 فبراير أهم قرار في حياتهم: أن يقاتلوا".
واستذكر الرئيس الأوكراني نصائح القادة الغربيين في اليوم الأول من الحرب، والتي كانت تحثه على ضرورة الفرار من كييف.
وقال: "هم لم يعرفوا مدى شجاعة الأوكرانيين، وكم نقدر الحرية والعيش بالطريقة التي نريدها".
واستعرض زيلينسكي قائمة طويلة بالأعمال التي نفذها الأوكرانيون لصد الهجوم الروسي، مشيرا إلى "أولئك الذين أظهروا أن بوسع السفن الحربية الروسية الإبحار، حتى لو كانت في القاع"، في إشارة ساخرة إلى تدمير الطراد "موسكفا".
واعترفت روسيا، مساء الخميس، بأن "موسكفا" غرقت بعدما تعرضت لهجوم صاروخي، مساء الأربعاء، أكدت كييف أنها نفذته.
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