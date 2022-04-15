نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطلب جوال من stc ومعرفة حالة الاستحقاق في المقال التالي
كيف اطلب جوال من stc يعد أهم الأسئلة التي يتم البحث عن إجابة عنها بكثرة من قبل المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وذلك لما تشتهر به الشركة من توفير عروض stc للاجهزة الذكية أقساط والتي يمكنهم من خلالها تقسيط جوالات stc ايفون 13 كما تتيح الشركة عدد كبير من أجهزة الجوالات المتميزة والعالمية، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض كيف اطلب جوال من stc.
كيف اطلب جوال من stc
تمت الإجابة عن تساؤل كيف اطلب جوال من stc عن طريق مرور الأفراد ببعض الإجراءات الميسرة والتي من خلالها يتاح لهم تقسيط الجوالات من الشركة وتنحصر هذه الخطوات في:
- الدخول إلى صفحة Stc الرئيسية.
- النقر على My Stc.
- تسجيل بياناتك الخاصة بالدخول في حالة امتلاكك لحساب على الصفحة أو البدء في إنشاء حساب.
- الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالجوالات، لاختيار الجوال المراد الحصول عليه.
- تحديد مميزات الجوال المطلوبة.
- يتم اختيار باقة مفوتر المناسبة لك والتي يتم على أساسها احتساب مدة وقيمة القسط.
- تقوم بحجز المنتج والانتظار لحين موافقة الشركة على الطلب وإعلامك بوقت وطريقة استلام الجهاز.
كيف اعرف اني استحق جوال من stc برسالة
وفرت الشركة للعملاء طريقة أخري لمعرفة مدى استحقاقهم للحصول على الجوال بالتقسيط ويتم ذلك عن طريقة قيام العميل بإرسال الرقم 777 إلى الرقم الذي خصصته الشركة للاستعلام وهو 900 وعلى العميل بعد ذلك الانتظار لحين الحصول على الرد من الشركة بمدى استحقاق العميل من عدمه.
شروط تقسيط stc
هناك عدد من الشروط الأساسية التي تضمن للعميل في حالة توافرها به السماح له بالاستفادة من تقسيط جوالات stc وتضم هذه الشروط:
- أن يكون العميل قد قام بتسجيل بياناته الشخصية عن طريق أحد موظفي الشركة.
- التعهد بسداد قيمة الأقساط في الموعد المخصص لها، مع توفير الضمان اللازم للتأكد من الالتزام بالسداد.
- ألا يوجد على العميل أي مستحقات للشركة.
- الاشتراك بأي من باقات مفوتر المناسبة للعميل والتي تتيح له تقسيط الأجهزة من خلالها.
- إذا كانت الباقة المشترك بها العميل لا تغطي قيمة الجهاز بالكامل فيتوجب عليه سداد فرق المبلغ كدفعة مقدمة للجهاز.
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