كيف اعرف اني استحق جوال من stc وطريقة الحصول عليه

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كيف اعرف اني استحق جوال من stc يعد من أهم الأسئلة التي يكثر البحث عنها من قبل الأفراد داخل المملكة، وذلك نظرًا لاحتياجهم لشراء جوال جديد من خلال عروض stc للأجهزة الذكية أقساط دون الحاجة لدفع إجمالي قيمته، والاستفادة من تقسيط جوالات stc ومن خلال هذا المقال سوف نجيب على تساؤل كيف اعرف اني استحق جوال من stc.
كيف اعرف اني استحق جوال من stc
قامت الشركة بالإجالة عن تساؤل الأفراد كيف اعرف اني استحق جوال من stc وذلك من خلال الشروط الموضوعة من قبل الشركة والتي يجب أن تنطبق على الراغب في التقسيط وتتضمن تلك الشروط ما يلي:
- يجب على العميل أن يكون ضمن المشتركين في إحدى باقات مفوتر.
- تغطي كل باقة جزء من قيمة الجهاز، وعلى العميل في حالة عدم تغطية باقته لقيمة الجهاز دفع فارق قيمته كدفعة مقدمة.
- إذا أراد العميل إلغاء الباقة فيتوجب عليه سداد القيمة المستحقة على الجهاز بالكامل، وكذلك قيمة الضريبة.
- ضرورة التزام العميل بسداد كافة المديونيات المسجلة عليه للسماح له بالحصول على الجهاز بنظام الدفعات الشهرية.
- ألا يكون قد تم فصل الخدمة عن أي من الأرقام المسجلة باسم صاحب الطلب.
- قيام العميل بتسجيل كافة المعلومات المطلوبة من خلال أحد ممثلي خدمة العملاء.
- توفير الضمانات المطلوبة للتأكد من سداد العميل لقيمة الأقساط في الموعد المحدد لها.
ويمكن التعرف على مدى استحقاقك للجهاز من عدمه عن طريق إرسالك رقم 777 إلى الرقم التابع للشركة وهو 900 ليتم الرد عليك باستحقاقك من عدمه.
طريقة تقسيط الجوال من stc
- في البداية عليك التوجه لموقع Stc.
- تسجيل معلومات الدخول الخاصة بك.
- تقوم بالتوجه لصفحة الأجهزة.
- اختيار الجهاز المناسب، ومن ثم تحديد الباقة من ضمن باقات مفوتر.
- النقر على المميزات الخاصة بالجهاز.
- تفعيل خانة مدة العقد وبرنامج الأقساط المراد الاشتراك بهم ويختلف النظام والمدة باختلاف نوع الباقة.
- بعد إتمام الإجراءات يتم التواصل معك من خلال أحد ممثلي الشركة لإنهاء إجراءات الشراء.
رقم خدمة عملاء STC
يمكنك أيضًا محادثة أحد ممثلي الشركة والتعرف على تفاصيل أكثر عن أنظمة التقسيط بالاتصال على رقم 966114555555.
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