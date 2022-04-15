نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دار الإفتاء تعلن قيمة زكاة الفطر 2022 وحكم الإفطار في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإفتاء تعلن قيمة زكاة الفطر 2022، ذكاة المسلم في رمضان 1443 قلت دار الإفتاء المصرية. أن مقدار الذكاء للفرد لا تقل عن 15 جنيهاً للفرد وأوضح دار الإفتاء التفاصيل في السطور التالية.

بواسطة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين “تويتر” عن قيمة زكاة الفطر 2022. وكيفية حساب قيمة الزكاة في شهر رمضان الحالي.

قيمة زكاة الفطر 2022

من خلال موقع ثقفني نوضح لكم أهم التفاصيل حول إعلان دار الإفتاء عن حساب قيمة زكاة الفطر 2022 رمضان 1443 لتكون على النحو التالي:

سعر أردب قمح 900 جنيه ، والأردب 150 كيلو ، وسعر الكيلو 6 جنيهات.

الصاع الواحد يساوي 2.04 كيلو أي ما يعادل 12.24 جنيه نقداً.

وأضافت دار الإفتاء المصرية أنها حددتها بـ 15 جنيهاً بحسب الفروق في سعر أردب قمح . مشيرةً إلى أن الحد الأدنى هو 15 جنيهاً.

بالإضافة إلي أنه يمكن لكل شخص تجاوز هذا الحد حسب قدرته المالية. وأنه يمكن أن يخرج المسلمون قيمة زكاة الفطر من أول أيام رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر المبارك.

حكم الإفطار في رمضان وكم هيا فدية الفاطر

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أوضحت حكم فدية الإفطار في رمضان وقيمة مبلغ فدية الإفطار في يوم من رمضان قائلة:

“المريض: من كان مريضا بمرض لا ينتظر شفاءه -حسب المختصين- ولا يستطيع الصيام. وكبار السن.: لدرجة أنه لا يستطيع الصيام ويعاني مشقات شديدة لا تطاق بشكل عام.

أما عن مبلغ الفدية ، قالت دار الإفتاء المصرية ، فهي إطعام فقير عن كل يوم يفطر فيه في رمضان .، وتبلغ قيمة طعام هذا العام نحو عشرة جنيهات.

دار الإفتاء المصرية يفضل الذكاة نقدا

وكان الدكتور محمد مختار جمعة قرر ، في وقت سابق ، عدم وجود حج على حساب الوزارة ، في إطار تطبيق الوزارة لمبدأ فقه الأولويات ، حيث أكدت الوزارة أمرين: الأول:

من رحمة الله تعالى عباده لأداء فريضة الحج على أساس القدرة البدنية والمالية. من لا يستطيع الحج لأن ماله يفوق قوته ومعيشة. بالإضافة إلي من يعولهم فلا مانع منه ؛ لأن الله عز وجل يقول “لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا”.

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين “تويتر” إن دفع قيمة زكاة الفطر نقدا في عصرنا هذا يعود بالنفع على الفقراء .

ومراعاة لمصلحة الزكاة الفقير يعتبر شرعا ومن فقه الغايات ، ولا إنكار لمن أعطه قيمة زكاة الفطر عن طريق وسيلة أخرها ، وإذا كان يرجح أن يكون دفع الزكاة للفقير نقدا يتصرف هو على حسب حاجته.