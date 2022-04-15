لأول مرة منذ سنتين.. الأمير هارى وزوجته يلتقيان الملكة إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الأمير هارى وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل التقيا بالملكة البريطانية إليزابيث الثانية لأول مرة منذ سنتين، حين أعلنا عن تخليهما عن صفتهما الرسمية.





وذكرت قناة ITV البريطانية أن الأمير هارى وزوجته زارا المقر الملكى فى وندسور بمقاطعة بيركشاير على بعد نحو 40 كلم عن لندن، حيث تواصلا مع الملكة وكذلك مع ولى العهد الأمير تشارلز.

وحسب القناة، فإن الأمير هارى ودوقة ساسكس قاما بهذه الزيارة فى طريقهما إلى لاهاي، حيث من المقرر أن يحضرا ألعابا رياضية لذوى الاحتياجات الخاصة من العسكريين الحاليين والسابقين.

وكانت هذه أول زيارة مشتركة لهما لبريطانيا منذ مارس 2020، حين أعلن هارى وميغان عن تخليهما عن الصفة الرسمية لأعضاء العائلة المالكة، وكل واجباتهم وامتيازاتهما المنبثقة عن تلك الصفة.

ورافق إعلان هارى وميغان عن فصلهما عن العائلة المالكة، تصريحهما للإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، الذى تحدثت فيه ميغان ماركل عن تعرضها للتمييز العنصرى من قبل أفراد فى العائلة المالكة، ومعاناتها جراء الضغط النفسى بسبب "حملة التشهير" فى وسائل الإعلام والضغط من قبل بعض الأعضاء فى العائلة المالكة، الذين لم تذكرهم بالأسماء.