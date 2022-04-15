جدة - نرمين السيد - وأضافت أنه يجرى نقل وحدات من القوات الروسية بالمنطقة العسكرية الشرقية باستخدام السكك الحديدية من منطقة جوميل فى بيلاروسيا.وأشارت الوكالة إلى أن حصار خاركيف جزئيا وقصفها ما زالا مستمرين.
وقتل أكثر من 503 مدنيين بينهم 24 طفلا فى منطقة خاركيف فى شرق أوكرانيا، منذ بدء العملية الروسية فى 24 فبراير على ما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.
وأوضح الحاكم فى مقطع مصور نشره عبر تلغرام "منذ بدء الاجتياح الروسى قتل 503 مدنيين بينهم 24 طفلا". وتعرضت خاركيف عاصمة هذه المنطقة لقصف روسى كثيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: روسيا تحشد وحدات جوية تمهيدا لمعركة الشرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.