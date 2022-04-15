أوكرانيا: روسيا تحشد وحدات جوية تمهيدا لمعركة الشرق

جدة - نرمين السيد - وأضافت أنه يجرى نقل وحدات من القوات الروسية بالمنطقة العسكرية الشرقية باستخدام السكك الحديدية من منطقة جوميل فى بيلاروسيا.وأشارت الوكالة إلى أن حصار خاركيف جزئيا وقصفها ما زالا مستمرين.

وقتل أكثر من 503 مدنيين بينهم 24 طفلا فى منطقة خاركيف فى شرق أوكرانيا، منذ بدء العملية الروسية فى 24 فبراير على ما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

وأوضح الحاكم فى مقطع مصور نشره عبر تلغرام "منذ بدء الاجتياح الروسى قتل 503 مدنيين بينهم 24 طفلا". وتعرضت خاركيف عاصمة هذه المنطقة لقصف روسى كثيف.