خطوات إصدار الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية للعامل أو فرد الأسرة

تتيح منصة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية التي يحتاج لها كل من المواطن والمقيم على حد سواء، حيث يوفر لك موقع وتطبيق أبشر العديد من خدمات وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل خدمات المرور السعودي، خدمات الأحوال المدنية، خدمات الجوازات السعودية، المديرية العامة للسجون، خدمات شؤون الوافدين، خدمات النيابة العامة، وعيرها من الخدمات والاستعلامات الإلكترونية.

قبل الاستفادة من كل خدمات منصة أبشر يجب على المستفيد أن يكون مسجلاً لدى أبشر، حتى يتسنى له الحصول على أي من الخدمات الموجودة على المنصة بشكل إلكتروني، وللتسجيل في منصة أبشر، يجب أن تكون كافة البيانات المطلوبة صحيحة، ورقم هاتف جوال صحيح، ومن ثم بعد تفعيل حساب أبشر، يمكن للمواطن أو المقيم الاستفادة من كافة الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة أي من الجهات التي تقدم خدماتها من خلاله.

إصدار الإقامة

خدمة إصدار الإقامة أحد الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين في المملكة العربية السعودية استخراج وإصدار الإقامة للعمالة المنزلية لديه، وضلك وفق بعض الضوابط والشروط التي أقرتها المنصة، والتي أعلن عنها الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

شروط إصدار الإقامة

سداد رسوم إصدار الإقامة ومخالفات التأخير إن وجدت.

سداد رسوم المخالفات المرورية المسجلة على أفراد الأسرة أو العامل إن وجدت.

يشترط وجود رقم حدود.

يجب اجتياز الاختبار الطبي للعامل لدى أحد المراكز الطبية المعتمدة.

يجب أن يكون العامل المراد لإصدار إقامة له موجود داخل حدود الدولة.

يجب أن يكون جواز سفر العامل ساري الصلاحية.

يجب تسجل بصمة وصورة العامل المراد إصدار الإقامة له.

يجب ألا يكون العامل مسجل كمتغيب عن العمل.

رسوم خدمة إصدار الإقامة من أبشر

رسوم الخدمة 600 ريال للعمالة المنزلية.

500 ريال رسوم الخدمة لفرد الأسرة المقيم بعد بلوغ السن القانوني 18 عاماً.

طريقة إصدار الإقامة

أتاح موقع أبشر الخدمة بشكل إلكتروني لكل من المواطنين، والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن يقوم المواطن أو المقيم المسجل في أبشر، بتسجيل الدخول إلى أبشر الجوازات السعودية، ومن ثم التوجه إلى رابط خدمة إصدار الإقامة، والاختيار بين خدمات العمالة، أو اختيار خدمات المرافقين لإصدار الإقامة لأحد أفراد الأسرة، كذلك هناك العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها الجوازات السعودية من خلال المنصة مثل إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي، تصاريح السفر لأفراد الأسرة، تجديد الإقامة، وغيرها من الخدمات.