موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022-1443

بحث العديد من المسلمين مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك فهو من أبرز وأهم الاخبار التي حازت على اهتمام الكثيرين خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد كشف علماء وحدة الحسابات الفلكية داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية داخل جمهورية مصر العربية أن بداية شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي ١٤٤٣ سيكون في يوم ٢ من شهر أبريل، ويتوقع أن يكون الشهر الكريم مكتمل أي ٣٠ يوما، ويأتي في هذا السياق أن عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات سيأتي في شهر شوال في بدايته، وفي هذا المقال سنوضح لكم موعد أول أيام عيد الفطر والذي ينتظره الكثير من المسلمين والمسلمات في مختلف البلدان العربية فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

موعد أول أيام عيد الفطر 2022

ووفقا للحسابات التي أعلن عنها المعهد القومي للبحوث الفلكية لعلماء الأزهر عن بداية شهر رمضان المبارك للعام الهجري ١٤٤٣ بداية من ٢ من شهر أبريل للعام ٢٠٢٢ أعلن المعهد عن بداية أول أيام عيد الفطر وهو سيكون الموافق ٢ من شهر مايو أول أيام شهر شوال، وقد أضاف رئيس البحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي منذ أيام أن ظهور هلال شهر رمضان بداء في تمام الساعة الثامنة وخمسة وعشرون دقيقة في مصر والساعة العاشرة بتوقيت الدولة الإماراتية وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وقد اطلع العلماء على موعد عيد الفطر بنفس طريقة معرفة هلال شهر رمضان، ونتمنى لكم إجازة عيد فطر سعيد ومبارك عليكم وملء بالسعادة والفرحة والبهجة.

هلال شهر رمضان ١٤٤٣

دائما ما ينتظر المسلمون شعر رمضان المبارك بفارغ الصبر طوال شهر السنة، فهو شهر مبارك ينتشر فيه البركة والحب والخير بين الناس فهو شهر الصوم عن المحرمات وليس فقط عن الطعام والشراب، وبرؤية الهلال لشهر رمضان انتشرت أجواء الفرحة الكبيرة بين المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، فهو شهر يجتمع فيه العائلات حول سفرة واحدة في موعد الإفطار وتزداد فيه العبادات لذلك فهو شهر الخير والبركات.