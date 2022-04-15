نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول صلاة التهجد في الحرم المكي 2022 – 1443 في المقال التالي
شهر رمضان المبارك هو شهر التعبد والتقرب من الله سبحانه وتعالى ويسعي دائما المسلمين فيه لزيادة الصلوات وإخراج الزكاة لينالوا الثواب فيه، وفي الأيام الأخيرة بدأ البحث عن مواعيد صلوات التهجد داخل الحرم المكي في المملكة العربية السعودية وقد أعلنت وزارة الأوقاف التابعة للحرام المكي عن كافة المواعيد التي ستقاوم بها الصلاة الخاصة بالتهجد بداية من اول يوم حتي اخر يوم لها، وفي هذا المقال سنقدم لكم كافة المواعيد التي أعلنت عنها الجهات المسؤولة وكل ما يتعلق بالفروق بين الصلاة الخاصة بالترويح والتهجد وأهم الضوابط والشروط التي حددتها وزارة الأوقاف لصلاة التهجد فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.
صلاة التهجد في الحرم المكي
يتيح لكافة المصلين في الحرم المكي الصلاة الخاصة بالتهجد والتي ستبدأ من يوم ٢١ من شهر رمضان في تمام الساعة ١٢:٣٣ من منتصف الليل حتي يوم ٣٠ من ذات الشهر في تمام الساعة ٧:٤٣ مساءً، وجاء الجدول كما يلي:
ضوابط صلاة التهجد في الحرم المكي
أعلنت وزارة الأوقاف التابعة للحرام المكي داخل المملكة العربية السعودية بعض من الشروط والضوابط الخاصة بالصلاة التهجد التي يجب وضعها في الحسبان قبل الذهاب للصلاة ومن أهمها هي:
- من أولي القواعد التي واجب أن تتوافر في المصلين النظافة بشكل عام وخاص.
- أن يحافظ المصلي بقوانين الاعتكاف بشكل جيد.
- عدم التصريح بنقل صلاة التهجد داخل الحرم المكي من اي وسائل إعلام سواء مسموعة أو مرئية.
- الحفاظ على تاريخ أم القري.
- الالتزام بمواعيد الصلوات سواء كانت النوافل أو الفروض وفقا للمعلن عنه خلال شهر رمضان المبارك.
- منعت وزارة الأوقاف حملات جمع التبرعات للإفطار.
- المحافظة والالتزام بشكل إلزامي بإقامة الصلاة والاذان من قبل أئمة الحرم المكي فقط.
- إقامة مائدة الإفطار للمسلمين في الساحة التي خصصتها وزارة الأوقاف في الحرم المكي فقط.
الفرق بين صلاة التهجد وصلاة التراويح
بعض الأشخاص لا تعلم أن هناك فرق بين الصلاة الخاصة بالترويح والتهجد والفرق الجوهري يكمن في موعد الصلاة فقط، فكلا منهم يعتبر من صلوات قيام الليل التي يتقرب بها المسلم لربه، ومن أفضل الأوقات التي ينصح بصلاة التهجد فيها هي في النصف الثاني من الليل وخاصة قبل أذان صلاة الفجر، بينما صلاة التراويح من ضمن الصلوات التي يطلق عليها النوافل وتختص صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك فقط وهو في النصف الأول من شهر رمضان بعد صلاة العشاء ويفضل عدم الإطالة في صلاة التراويح.
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