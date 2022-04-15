موعد عطلة عيد الفطر 2022 الكويت بالتفصيل

موعد عطلة عيد الفطر 2022 الكويت قد تم تحديدها بشكل رسمي مؤخرًا ضمن العطلات الرسمية لعام 2022م في دولة الكويت وذلك لكافة العاملين والموظفين في مؤسسات وقطاعات العمل التابعة إلى القطاع العام ، وكما هو الحال في كل دولة عربية ، يتم تحديد موعد محدد لعدد أيام الإجازة وفقًا لظروف وطبيعة العمل في أي دولة ، وعلى موقع ثقفني فيما يلي من أسطر فقرات سوف يتم التطرق إلى موعد إجازة عيد الفطر في دولة الكويت بالتفصيل.

عطلة عيد الفطر 2022 الكويت

سوف تبدأ إجازة عيد الفطر في دولة الإمارات العربية المتحدة بداية من يوم الأحد الموافق الأول 1 من شهر مايو لعام 2022م وهو الموافق يوم 30 رمضان 1443هـ. سوف تستمر حتى يوم الخميس التالي الموافق 5 مايو 2022م أي الرابع من شوال، وسوف يستأنف الموظفين العمل في يوم الأحد التالي الذي سوف يوافق يوم 8 مايو 2022م باعتبار يومي الجمعة والسبت إجازات رسمية ، وهذا يعني أن إجازة عيد الفطر كاملة سوف تستمر في دولة الكويت إلى نحو 7 أيام كاملة.

تفاصيل موعد عطلة عيد الفطر بالكويت 2022

لقد أشار ديوان الخدمة المدنية الكويتي إلى أن الإجازة الخاصة بـِ موعد عيد الفطر هي إجازة لازمة منصوص عليها ضمن لوائح قانون العمل ، وهي سوف تبدأ مع مطلع شهر مايو 2022 نظرًا إلى أنه آخر أيام الشهر الفضيل، ويليهم أيام 2 ، 3 ، 4 من شهر مايو 2022م وهي إجازة خاصة بأيام عيد الفطر ، واليوم لتالي سوف يكون الخميس، وسوف يتم اعتباره إجازة أيضًا نه يقع بين عطين هما آخر أيام عيد الفطر ويوم الجمعة ، ويوم الجمعة والسبت التاليين إجازة أيضًا.

ولقد أعلنت حكومة دولة الكويت أيضًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا ولا وقتًا في سبيل توفير كل ما يخص استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك في كل أنحاء الدولة ، وذلك من خلال توفير الأغراض الأساسية من المأكولات والمشروبات وأيضًا تجهيز عدد كبير من المنتزهات العامة ليستمتع بها المواطنين طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك والمزيد من ساحات الأسواق والألعاب أيضًا والمزيد.