نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات وموعد بداية إجازة العيد لجميع القطاعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات العربية المتحدة من المعلومات التي قد تم تحديدها داخل دولة الإمارات ؛ نظرًا إلى أن عيد الفطر المبارك يعد إجازة دينية رسمية داخل الدولة لكافة لقطاعات سواء للطلاب أو العاملين في القطاعين العام أو الخاص ، وفيما يلي من خلال موقع ثقفني ؛ سوف يتم توضيح موعد عطلة عيد الفطر المبارك لعام 2022/1443 بالدولة والبلدان العربية جميعها بالتفصيل.

موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات

سوف يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الإثنين 2 مايو 2022م الموافق بالطبع أول أيام شهر شوال من العام الهجري الجاري 1443هـ. أي [02/05/2022م – 01/10/1443هـ]. وتكثر الاحتفالات والاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك بين أهالي دولة الإمارات العربية المتحدة ، والتي تبدأ بإقامة صلاة عيد افطر في الساحات العامة والمساجد إلى جانب إطلاق مختلف الألعاب وفتح المنتزهات والحدائق وغيرهم للجميع.

موعد اجازة عيد الفطر 1443 في الإمارات

سوف تبدأ إجازة عيد الفطر رسميًا في دولة الإمارات بدءًا من يوم السبت الموافق 30 أبريل 2022م والموافق 28 رمضان 1443 هـ، وسوف تستمر الإجازة حتى انتهاء آخر أيام عيد الفطر المبارك في يوم 4 مايو 2022م الموافق هجريًا أيضًا يوم 3 شوال 1443هـ. وينطبق ذلك على طلاب المدرس والجامعات والموظفين والعامين في القطاع العام بمؤسسات الدولة.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في الامارات

إن قانون العمل يحفظ لمؤسسات القطاع الخاص حقها في تحديد عدد أيام الإجازات للعاملين ، والغالبية العظمى من مؤسسات القطاع الخاص تمنح الموظفين 3 أيام إجازة لعيد الفطر المبارك بداية من 1 شوال وحتى 3 شوال ، ولكن قد تقوم بعض المؤسسات بإعطاء الموظفين أول أيام العيد فقط إجازة ، وقد تقوم مؤسسات أخرى أيضًا باستدعاء الموظفين للعمل في أيام العيد إذا كان هناك ضرورة إلى ذلك ، مع ضرورة تعويض الموظف ماديًا عند العمل في العيد.

ويذكر أن هناك بعض المهن والوظائف التي لا يحصل موظفيها على إجازات كاملة في أيام العيد مثل العاملين في المراكز الصحية ومقدمي الرعاية الصحية والطوارئ والعاملين في الشرطة والحماية المدنية والعاملين في مهن المتعلقة بالنظافة أيضًا وغيرهم.