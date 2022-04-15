نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في توكلنا بدون رقم جوال أو بدون أبشر في المقال التالي
التسجيل في توكلنا بدون رقم جوال التسجيل في توكلنا بدون رقم جوال ؛ من أهم الأسئلة التي يبحث عنها المواطن السعودي المسجل في توكلنا ويريدون استخدام التطبيق دون استخدام رقم الجوال ومن المعروف أن تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات بالمملكة العربية السُّعُودية التي تخدم المواطنين داخل المملكة وخارجها إلكترونياً ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا الإلكتروني وقد أكد تطبيق توكلنا أنه لا يوجد أي طريق يمكن من خلالها التَّسجيل في التطبيق والاستفادة منه دون رَقْم الجَّوال حيث يرتبط أبشر مع توكلنا يمكن للشخص الحصول من خلالهم على المعلومات الخاصة به وذلك يوضح بأن لا يوجد أي طريق للتسجيل في توكلنا بدون رَقْم الجوال.
التسجيل في توكلنا بدون رقم جوال
لكل من يريد القيام بالتسجيل في تطبيق توكلنا برقم الحدود دون الرجوع إلى منصة أبشر عليه القيام بإتباع الخطوات التي تم وضعها لذلك وهي كالتالي:
- أولا على الشخص القيام بتحميل تطبيق توكلنا من خلال متجر جوجل بلاي للهاتف الاندرويد أو من خلال آبل لهاتف آيفون.
- اختيار آيقونة تسجيل الدخول والتعرف عليه.
- تسجيل تاريخ الميلاد الخاص بصاحب طلب التسجيل.
- رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به.
- إدخال رقم الحدود الخاص بالشخص بطريقة صحيحة والتأكيد على صحته.
- ثم يتم اختيار أيقونة موافق على جميع الشروط المطلوبة.
- تسجيل رمز التحقق صحيحاً.
- الضغط على إنشاء حساب.
- يوجد بعض الأسئلة التي توجد أمام الشخص عليه الإجابة عليها بطريقة صحيحة.
- وفي النهاية يكون قد تم إنشاء الحساب الشخصي على تطبيق توكلنا.
طريقة التسجيل في توكلنا بدون أبشر
خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا بدون أبشر لكل من يريد ذلك تأتي على النحو الموضح فيما يلي:
- أولا يتم تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف الجوال.
- اختيار زر مواطن/ مقيم.
- تسجيل رَقْم الهُوِيَّة الوطنية.
- إدخال رقم الإقامة.
- يتم إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالشخص بالطريقة المطلوبة للمقيم بالميلادي والمواطن السعودي بالهجري.
- يقوم الشخص بالاطلاع على جميع الشروط التي تم وضعها والضغط علي أيقونة موافق.
- اختيار زر التالي والضغط عليه.
- تسجيل كلمة المرور والتي لا بد أن تكون مكونه من إثني عشر حرف.
- لا بد وأن يوجد بها على الأقل حرف كبير بالإنجليزية.
- يوجد كلمة المرور حرف انجليزي بالحجم الصغير أيضاً.
- تتكون كلمة المرور من عدد من الأرقام الصغيرة والكبيرة حتى يتم الحفاظ عليها وحمايتها.
- التأكيد على صحة كلمة المرور التي تم تسجيلها.
- على الشخص تسجيل محل الإقامة الخاص به (السكن).
- سيظهر للشخص أمثلة استبيان الصحة عليه الإجابة عليها.
- القيام بتحديد المكفولين والتابعين المقيمين مع صاحب الطلب.
- تسجيل جميع البيانات الخاصة بالتابعين والمكفولين لدية.
- يتم اختيار أيقونة بدأ الخدمة والنقر عليها.
- وأخيرا يمكن للشخص استخدام التطبيق من خلال الحساب الخاص به وقتما يشاء.
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