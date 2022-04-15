كيفية سداد فواتير الكهرباء المستهلكة للأسر التي بحاجة لذلك

هيئة تنظيم الكهرباء داخل المملكة العربية السعودية أوضحت في الفترة الأخيرة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون، لكي يتم وضع مبادرة تهدف إلى دفع فواتير الكهرباء لمن دخل السعودية، للأسر ذات الدخل المحدود وتوفير حياة اجتماعية كريمة، حيث أن يوجد العديد من الطرق المختلفة لكي يتم دفع فاتورة الكهرباء المستهلكة للأسر السعودية، وهذا لكي يتم تخصص العديد من المؤسسات الخيرية المعتمدة، للأسر ذات الدخل المحدود لدفع فواتير الكهرباء المستهلكة.

الآليات المقترحة لسداد فواتير الكهرباء :

سوف يتم تخصيص مبلغ لكي يتم دفع فاتورة الكهرباء لكل أسرة سعودية بحاجة لهذا. في حالة المستفيد قد تجاوز قيمة فاتورة الكهرباء المستهلكة المبلغ المنسوب أو بعظ عام واحد، سوف يتم دفع حامل الفاتورة المبلغ الزائد. إذا كانت قيمة فاتورة الكهرباء أقل من المبلغ المستحق، سوف يتم بيع المبلغ المستحق لصاحب الفاتورة المستهلكة، وهذا على سبيل تشجيع المستفيد على استرشاد الكهرباء.

قيمة دعم فواتير الكهرباء على حسب عدد أفراد الأسرة :

الدعم الخاص للأسرة السعودية المكونة من شخصين أو ثلاثة 118 ريال سعودي مخصص. أما بالنسبة للأسرة المكونة من 5 أفراد يصل إلى 166 ريال سعودي. إذا كانت الأسرة مكونة من 6 أفراد قد يكون دعم الكهرباء يصل إلى 206 ريال سعودي.

وقد تجد الإشارة إلى أن يمكن دفع جزء من الفاتورة من خلال الوسائل الإلكترونية، وهذا مشروع جديد تم الإيضاح عنه من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء بالمملكة، وهذا لكي يتم مساعدة الأسر السعودية المستحقة محدودين الدخل الشهري، وأضاف إلى ذلك أن هذا المشروع منحة سنوية تبلغ حوالي مليون ونصف ريال سعودي مخصص .

ومن المؤكد أن شركة الكهرباء السعودية توضح عن الخدمات الإلكترونية الهامة ومن أهمها خدمة طلب الفاتورة برقم الحساب، حيث أن يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين المستحقين بالمملكة الاستفسار عن قيمة فاتورة الكهرباء المستهلكة في أي وقت ممكن، وهذا مسح فاتورة الكهرباء على حسب رقم الحساب، ولذلك يجب أتباع كافة الخطوات الموضحة لسيادتكم بهذا المقال.

خطوات التعرف على فاتورة الكهرباء برقم الحساب: