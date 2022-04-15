إجلاء 2557 شخصا من مدن أوكرانية أمس عبر ممرات إنسانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى إيرينا فيريشتشوك إجلاء 2557 شخصا فى المجمل من المدن الأوكرانية عبر ممرات إنسانية يوم الخميس.



جدة - نرمين السيد - أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى إيرينا فيريشتشوك إجلاء 2557 شخصا فى المجمل من المدن الأوكرانية عبر ممرات إنسانية يوم الخميس. وأضافت فيريشتشوك فى منشور على وسائل التواصل الاجتماعى أن من بين هؤلاء 289 تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة بواسطة وسائل نقل خاصة بهم.

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