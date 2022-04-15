البنتاجون ينفى رصد محاولات روسية لاستهداف نقل الأسلحة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن "الرحلات إلى نقاط التمركز فى المنطقة لا تزال مستمرة. ويستمر نقل تلك المواد على الأرض فى أوكرانيا".

وأضاف أنه "كل يوم تصل إلى أوكرانيا مساعدات أمنية، والأسلحة والمعدات. كما قلنا سابقا سنواصل القيام بذلك بأسرع ما يمكن وبالأحجام الممكنة".

وجاء ذلك ردا على سؤال الصحفيين بشأن ما إذا كانت هناك مخاوف من أن موسكو "قد تتحدى" توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.

يذكر أن وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف قد أعلن أن أى شحنات تتضمن الأسلحة لأوكرانيا، ستكون "هدفا مشروعا" بالنسبة لروسيا.