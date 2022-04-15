عاجل - تطور جديد فى الأزمة الروسية الأوكرانية.. دوى انفجارات بكييف وخيرسون

جدة - نرمين السيد - وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى إيرينا فيريشتشوك إجلاء 2557 شخصا فى المجمل من المدن الأوكرانية عبر ممرات إنسانية يوم الخميس. وأضافت فيريشتشوك فى منشور على وسائل التواصل الاجتماعى أن من بين هؤلاء 289 تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة بواسطة وسائل نقل خاصة بهم.

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