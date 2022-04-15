نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل ملصقات سناب شات Snapchat Stickers جديدة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملصقات سناب شات أصبحت معبرة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث يعد تطبيق سناب شات واحداً من أكثر التطبيقات التي حققت نجاحاً كبيراً، وأصبحت من أهم التطبيقات الموجودة على الإنترنت، ولاقت اهتمام كبير من الشباب والفتيات، حيث أن من خلاله يمكن التقاط الصور و الفيديوهات ومشاركتها مع الأصدقاء والأهل، فمن خلاله يمكن الاتصال والتواصل مع أي شخص في أي مكان في العالم.

انتشر تطبيق سناب شات انتشارا واسعا في كافة البلدان العربية والأجنبية، مما جعل عملية البحث عن طريقة عمل ملصقات سناب شات مكثفة من قبل المستخدمين، وأصبح يتابعه ملايين من الناس، حيث أن له مميزات كثيرة، وبه خاصية الحالات مثل تطبيق الواتس اب، تستطيع مشاركة أحداثك اليومية من خلاله ليشاهدها اصدقائك من كل مكان، وأيضا يمكنك مشاهدة ما يقوم اصدقائك بنشره على التطبيق

طريقة عمل ملصقات سناب شات

يبحث مستخدمي تطبيق سناب شات على طريقة عمل ملصقات سناب عليه، حيث أنها من أكثر الأشياء متعة وتسلية، ويسعى الكثير إلي أخذ العديد من الملصقات ومشاركتها مع الأصدقاء، ويمكن عمل ملصقات سناب كثيرة وأشكال متعددة، ويمكن عمل هذه الملصقات من خلال خطوات بسيطة وهي كالآتي :

نقوم بالدخول على تطبيق سناب شات.

تسجيل الدخول علي التطبيق من خلال اسم المستخدم والرقم السري.

قم بالتقاط صورة أو اختيار صورة من هاتفك التي تريد أن تقوم بتحويلها إلي ملصق.

قم باختيار رمز المقص التي أمامك في الاختيارات، لتستطيع قص الجزء التي تريد عمله ملصق.

قم بتحديد جزء من الصورة التي تريد قصها وعملها ملصق من خلال تحديده كليا وقصه.

اختر الملصقات التي توجد في أعلى الشاشة والتي تضم كافة الملصقات التي قم بعملها.

اختر منها الملصق التي قمت بصنعه مؤخراً.

قم بإرساله إلي أي شخص من قائمة الأصدقاء أو مشاركته في المحادثات.

تطبيق سناب شات

يمكن من خلال تطبيق سناب شات مراسلة الأصدقاء والأهل من خلال إرسال رسائل نصية لهم، أو التعبير باستخدام ملصقات سناب شات المناسبة أو إرسال صور شخصية و فيديوهات قمت بإعدادها، وأيضا يمكن التقاط الصور من خلاله بأشكال كثيرة، حيث أنه يضم عدد كبير من الأشكال والألوان التي يمكن استخدامها في التصوير، ويمكن إرسال ملصقات قمت بصنعها لأي شخص وأيضا يمكن أن تستخدمها أثناء المحادثات مع الآخرين.

يساعد تطبيق سناب شات على التعرف على أشخاص جدد من كل مكان في العالم، والتواصل معهم من خلال مشاركتهم صور وفيديوهات والتعرف على أماكن جديدة وحضارات مختلفة، فهو ينقل صورة واقعية من خلال الحالات التي ينشرها بعض الأشخاص من كافة أنحاء الدول، ليشاهدها أكبر عدد من مستخدمي سناب شات