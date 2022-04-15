موعد إجازة آخر العام 1443 بالمدارس السعودية وفق تقويم وزارة التعليم 2022

موعد إجازة آخر العام 1443 كما تم تحديدها من قبل وزارة التعليم السعودية بقيادة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وأعلنت عن مواعيد إجازات الفصل الدراسي الثالث بجميع المراحل التعليمية بالمملكة والتي تشمل إجازة عيد الفطر 1443 وستبدأ إجازة نهاية دوام رمضان 1443 كذلك إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولى وأيضًا إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية، كذلك تم تحديد موعد الاختبارات النهائية 1443 لجميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية.

متى موعد إجازة آخر العام 1443 وفق التقويم الدراسي بالمملكة

كما سبق وذكرنا أن وزارة التعليم السعودية قامت بتحديد جدول الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي وهي كالتالي:

أولًا أول الإجازات هي إجازة عيد الفطر المبارك والتي ستبدأ بنهاية دوام يوم الإثنين 24 رمضان 1443هـ الموافق 25 أبريل 2022. كذلك سيتبدأ الدراسة بعد يوم بعد إجازة عيد الفطر يوم الأحد 7 من شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022. أيضًا إجازة نهاية أسبوع مطولة أولى يوم الأربعاء 24 شوال 1443هـ الموافق 25 مايو 2022م. في النهاية إجازة نهاية أسبوع مطولة ثانية يوم الأربعاء 26 ذي القعدة 1443هـ الموافق 15 يونيو 2022م.

وزارة التعليم موعد بداية الاختبارات النهائية 1443هـ

كذلك وفق ما تم الإعلان عنه فإن بداية الاختبارات النهائية للعام 1443هـ ستوافق بمشيئة الله يوم الأحد 20 ذي القعدة 1443 الموافق 19 يونيو 2022م بجميع المدارس السعودية، بحيث توافق إجازة نهاية العام 1 ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022م لجميع طلاب المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية.

تقسيم العام الدراسي لثلاث فصول وفق النظام العالمي

في الختام وفق خطة سير العملية التعليمية بالمملكة وتقسيم العام الدراسي لثلاث فصول وفق النظام الحديث الذي يضاهي أنظمة التعليم العالمية وفق خارطة التعليم الحضوري للعام الدراسي 1443هـ، والتي تم تشكيلها بأمر ملكي سامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان حيث أقرت بعد المباحثات بعودة العام الدرسي 2022 بنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وبين كل فصل دراسي والآخر إجازة مدتها أسبوع بحيث يبلغ عدد أيام الإجازة 12 إجازة خلال العام الدراسي الواحد.