نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تقسيط سيارة انفينيتي كيو اكس 55 بقسط أقل من 2400 ريال شهري في المقال التالي
عمر شويل - جدة الآن يمكنك الحصول على سيارة كيو 55 انفينيتي 2.0 لوكس دفع رباحي بقسط شهري يصل لـ 2323 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة. بمجموعة من التسهيلات من بنك الأهلي SAIB في المملكة العربية السعودية. وسننشر لكم أهم المعلومات التي تخص هذا العرض بإذن الله تعالى.
عرض تقسيط سيارة انفينيتي كيو اكس 55 بقسط أقل من 2400 ريال شهري
العروض تسري من 1 أبريل حتى 30 أبريل من عام 2022 القسط الشهري المذكور للعملاء المحولة رواتبهم يشمل التأمين ورسوم التسجيل ومحسوب على أساس دفعة أول 23% ودفعة أخيرة 35% مع نسبة سنوية 7.66% APR والعرض متوفر بدون دفعة أولى. ونسبة التأمين قابلة للتغيير حسب حالة كل عميل والرسوم الإدارية 1% يتم دفعها من قبل العميل. مع العلم أن صور السيارات الملحقة بالإعلانات للغرض الاعلاني فقط وقد تختلف الأسعار بحسب المواصفات والفئات المتوفرة. مع تطبيق الشروط والأحكام حسب سياسات وشروط الجهات التمويلية.
مميزات عرض تقسيط سيارة انفينيتي كيو اكس 55 بقسط أقل من 2400 ريال شهري
من أهم المميزات عند تقسيط سيارة انفينيتي كيو اكس 55 كالتالي:
- خمس أعوام ضمان إنفينيتي.
- 5 سنوات صيانة دورية.
- خمس سنوات مساعدة على الطريق مع التقسيط من بنك الأهلي SNB.
كم يبلغ سعر السيارة انفينيتي كيو اكس 55 3.0 لتر تربو لوكس
يبلغ سعر السيارة انفينيتي كيو اكس 55 3.0 لتر تربو لوكس نحو 171900 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة.
للتواصل مع بنك الاهلي SNB لمعرفة كيفية الحصول على تمويل شراء سيارة
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920000891 أو توجه إلى مسؤول مبيعات تمويل الأهلي التأجيري بصالة عرض الوكيل كما يمكنك زيارة أقرب مركز تمويل تأجيري إليك أو أحد فروع البنك الأهلي.
ما هو معدل النسبة السنوي ؟
- معدل النسبة السنوي (APR) هو النسبة التي توضح تكلفة التمويل على المؤسسة المالية كنسبة سنوية من التمويل. وعادة ما تكون هذه النسبة أعلى من العمولة الاسمية أو ما يعرف بهامش الربح (Flat Rate) بسبب أن احتساب قيمتها يتضمن قيمة الرسوم الإدارية والمصاريف والتأمين طوال فترة التمويل. لهذا السبب فهي تعطي صورة أوضح للنسبة الحقيقية للتمويل من العمولة الاسمية والتي تتضمن هامش الربح فقط.
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الجدول أدناه و أرقامه هو مثال توضيحي فقط ويمثل كيفية احتساب معدل النسبة السنوي والذي يعتمد على أربعة عوامل أساسية وهي (هامش الربح، مبلغ التمويل، مدة التمويل، سعر السيارة):
مثال لآلية احتساب معدل النسبة السنوي
نوع الأصل مبلغ التمويل الاستحقاق بالسنوات معدل النسبة السنوي مبلغ القسط الشهري القيمة المتبقية سيارة 100,000 5 سنوات 11.45% 1,642 40,000
- الرسوم الإدارية هي إما 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال سعودي أيهما أقل .
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