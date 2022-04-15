موعد إيداع مكرمة الضمان والاستعلام عن النزول النقدي عند الموافقة الأخيرة على نزولها من الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث انتشر البحث في اليومين الأخيرين عبر مؤشرات البحث في جوجل عن لمكرمة وموعد النزول والإيداع وأيضا ألية الاستعلام عن المكرمة إذا نزلت في حساب الضمان وكيفية التعرف على ذلك.

“إقرار” موعد إيداع مكرمة الضمان والاستعلام عن تاريخ نزول معونة سلمان sbis.hrsd.gov.sa بالهوية

يطالب المواطن السعودي الفقير بالإفصاح والإعلان عن موعد نزول المكرمة الملكية في شهر رمضان الكريم، حيث يكون عليه العديد من الالتزامات المالية ويتطلعوا للمبالغ النقدة التي يتم توفيرها لهم قبيل عيد الفطر المبارك للتفريج عن الاسرة، وهو الهدف الأساسي الذي يقوم من أجله خادم الحرمين بتوفير هبة تعطى للفقراء لشراء عدد من الاحتياجات في شهر رمضان الكريم.

التوقيتات المقترحة لصرف المكرمة الملكية

توقع المتابعين أن تودع في الثامن من رمضان كما في العام الماضي، بينما يتم صرفها من حسابات الضمان في 13 رمضان 1443.

يتوقع عدد من المتابعين أن تصرف في منتصف شهر رمضان، 15 رمضان 1443.

قام البعض الآخر بتوقع صرفها مع راتب التأهيل الشامل في 27 رمضان 1443، مع اقتراب عيد الفطر.

كيفية متابعة أخبار المكرمة الملكية

متابعة حساب تويتر الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي يتم بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين بالإفراج عن المبالغ المقررة.

الاتصال على 19911 الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الرقم المجاني الموحد).

متابعة حساب الضمان والاستعلام عن نزول المبالغ النقدية فيه.

كم يكون من المقرر صرف المكرمة للمواطنين

للفرد الواحد 1000 ريال للآسرة مكونة من فردين 1500 ريال للثلاثة أفراد 2000 ريال أسرة مكونة من أربعة أفراد 2500 ريال لأسرة من خمسة أفراد 3000 ريال.

الاستعلام عن نزول المكرمة في حسابي

يجب أولا أن يقوم خادم الحرمين الشريفين بالإعلان عن إيداعها في حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم يقوم المستفيد بعدها باتباع الخطوات التالية: