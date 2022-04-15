بسكوت العيد الاصلي حضريه بمقادير مظبوطة 100%

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بسكويت النشادر يعتبر من أطباق الحلويات التي يفضل تناولها معظم الأشخاص، خاصة في عيد الفطر المبارك بجانب بعض المشروبات الدافئة مثل الشاي بلبن أو النسكافيه، لأنه يتميز بمذاق مقرمش ورائحة لا مثيل لها، مما يجعل جميع الامهات تريد معرفة تحضيره، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة بسكويت النشادر. طريقة بسكويت النشادر: ثلاث كؤوس كبيرة من الدقيق.

كوب إلا ربع كبير من السكر البودر.

١٥٠ جرام من السمن.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

ملعقتان صغيرتان من النشادر.

ربع كأس كبير من اللبن السائل.

٥٠ جرام عصير برتقال طازج.

ملعقتان صغيرتان من بشر البرتقال.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة كبيرة من الملح. طريقة عمل بسكويت النشادر: اسكبي السكر في بولة خاصة بالخلط، ثم ضيفي إليه مقدار السمن، ثم اخفقيهم جيدا بالمضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي.

ضيفي الفانيلا وحبات البيض تدريجيا فوق خليط السكر، ثم اخفقي المكونات لمدة خمس دقائق بالمضرب.

ضعي البيكنج بودر، ومقدار الدقيق، والملح، والنشادر فوق خليط السكر والسمن، ثم ضيفي إليهم عصير البرتقال، والللبن، وبشر البرتقال.

قومي بعجن جميع المكونات السابقة لمدة كافية، حتى تلاحظين تكون عجينة ناعمة.

شكلي العجينة الى أقراص صغيرة الحجم، ثم رضيعا في صينية وضعيها في فرن ساخن على نار متوسطة، واتركيها لمدة ١٦ دقيقة، حتى ينضج بسكويت النشادر ويصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل بسكويت النشادر في دقايق: ٦ أكواب كبيرة من الدقيق.

كوبان كبيران من السكر.

٢٥٠ جرام من السمن.

خمس حبات من البيض.

ملعقتان صغيرتان من الفانيلا.

٢ ملعقة صغيرة من النشادر.

٥٠ جرام من اللبن السائل. طريقة عمل بسكويت النشادر في دقايق: اخفقي السمن بالمضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق، ثم ضيفي إليها مقدار السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق، حتى يتكون خليط سميك.

ضيفي الفانيلا، وحبات البيض، والنشادر، والدقيق، واللبن إلى خليط السمن، ثم اعجني المكونات مع بعضها البعض بالعجان الكهربائي، حتى تحصلي على عجينة لينة.

قومي بتشكيل العجينة إلى دوائر صغيرة الحجم، ثم رصيها في صينية وضعيها في فرن ساخن على نار متوسطة، ثم اتركيه لمدة ربع ساعة، حتى ينضج بسكويت النشادر في دقايق، ويصبح جاهز للتقديم. عمر شويل - جدة بسكوت العيد الاصلي حضريه بمقادير مظبوطة 100% - ثقفني

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