روسيا تأمل فى تمديد وتوسيع هدنة اليمن وتشيد بتشكيل مجلس القيادة الرئاسى

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية أن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكي، ثمن خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولى بخصوص اليمن، دور الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى هذا البلد هانس جروندبرج فى إعلان وقف إطلاق النار الحالى لمدة شهرين، مبديا أمل موسكو فى "تمديد وتوسيعه بعد انقضاء الفترة المتفق عليها".

وأشار إلى أن روسيا كانت ولا تزال مقتنعة بأنه لا يمكن استئناف السلام فى اليمن إلا فى إطار حوار وطنى شامل مبنى على مراعاة مصالح وهواجس جميع القوى السياسية والطائفية والإقليمية، مشيدًا فى هذا الصدد بتشكيل مجلس القيادة الرئاسى الجديد فى اليمن بغية إدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية، قائلا إن هذه الخطوة تحظى بأهمية كبيرة للشعب اليمنى وجاءت نتيجة الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل السعودية ودول الخليج العربية الأخرى.