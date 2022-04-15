جدة - نرمين السيد - واندلعت المواجهات وسط مدينة الخليل مع قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكرى المقام على مدخل شارع الشهداء. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطى وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة فتى بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط بالقدم. وأصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع فى مواجهات على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل وبيت عنون شمال شرق الخليل. وفى محافظة نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين الاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على مدخل بلدة "بيتا" جنوب نابلس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى الخليل ونابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.