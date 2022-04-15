جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، الخميس، فى قاعدة أندروز الجوية فى ماريلاند، قبل استقلال الطائرة الرئاسية، ردا على سؤال صحفى عما إذا كانت إدارته تنوى إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى أوكرانيا: "نعم، نتخذ هذا القرار الآن".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يبدى استعداده لزيارة كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.