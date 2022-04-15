فيضانات جنوب إفريقيا.. عدد الضحايا يرتفع إلى 341 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وتسببت الفيضانات فى الإقليم "كوازولو – ناتال" الواقع شرقى البلاد، بانهيار منازل وتدمير الطرق وتشريد العشرات، ما دفع السلطات إلى استدعاء قوات الجيش، لتقديم دعم جوى خلال عمليات الإجلاء للعالقين.

وقدم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا تعازيه إلى أسر الضحايا، إضافة إلى قيامه بزيارة إقليم "كوازولو – ناتال".

وحضت وكالة إدارة الكوارث فى الإقليم المواطنين على التزام منازلهم؛ وطلبت من المقيمين فى مناطق منخفضة التوجه إلى مناطق أعلى.

وتتعرض المناطق الجنوبية الشرقية لجنوب إفريقيا، إلى أسوأ تداعيات التغير المناخي، وعادة ما تعانى من أمطار غزيرة وفيضانات.

وكان مسؤولون فى البلاد أعلنوا فى وقت سابق من اليوم، أن نحو 300 شخص قتلوا، وتوقعوا أن يرتفع عدد القتلى مع فقدان العشرات، بما فى ذلك عائلات بأكملها.