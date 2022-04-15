نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل سيتم صرف راتب شهرين للموظفين في السعودية 1443 أم لا وفقًا لتحديد وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت أخبار بمواقع التواصل الاجتماعية بأنه سيتم صرف راتب لشهرين، وبأن هذه الزيادة تصدر عن الديوان الملكي لدعم التمويل الخاص بخادم الحرمين، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح لكم حقيقة هذا الأمر، كما أننا سنجيب عن سؤال هل سيتم صرف راتب شهرين للموظفين في السعودية 1443.

هل سيتم صرف راتب شهرين للموظفين في السعودية 1443

إن وزارة الموارد من الوزارات الهامة بالمملكة السعودية، تدمج الخدمات المدنية مع وزارة العمل، وهذا من بعد أن أصبحت بديوان الملك سلمان فأخذت مسمى وزارة الموارد وهو المسؤول الرسمي عن التنظيم لعمل كافة موظفي الخدمة المدنية بالمؤسسات العامة، ويضمن لهم بعض اللوائح والمعايير المحدثة من وقت لآخر، وأما عن النبأ الخاص بدفع أجر شهرين لجميع العاملين بالمملكة هو أمر غير صحيح على الإطلاق.

ولا يتخطى حدود الشائعة، فلقد تداولت أخبار كثيرة وجميعها كاذبة بمواقع التواصل، وكانت تتحدث عن الدفع لأجر شهرين لجميع العاملين بالقطاعين الخاص والعام، وبأن هذا الأمر قد صدر بمرسوم ملكي، ولكن الوزارة قالت بأنها لم تصدر أي قرار يكن متعلق بهذا الأمر والأنباء جميعها كاذبة، فمثل هذه الأمور يتم الإعلان عنها بالصفحة الرسمية للوزارة.

دوام القطاع العام في رمضان

إن المملكة السعودية قد حددت بأن دوام القطاعات الحكومية برمضان يكون خمسة أيام بالأسبوع يبدأ الأحد وينتهي الخميس، أما عن ساعات الدوام تقدر بحوالي خمس ساعات فقط، على غير الأيام العادية الذي كان يبلغ فيها عدد الساعات حوالي سبع ساعات، والدوام الرمضاني بالسعودية يبدأ من العاشرة في الصباح وينتهي الثالثة عصراً.

دوام القطاع الخاص

أما عن دوام القطاع الخاص فلقد تم تحديده من وزارة الموارد ليكون ست ساعات، ولغير المسلمين ثمان ساعات يومياً، وهذا وفقاً لنظام العمل بالسعودية، ونظام العمل جاء طبقاً للاستطلاعات الآتية: