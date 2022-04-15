أخيرا.. ميعاد صرف المكرمة الملكية 1443 مكرمة الملك سلمان بالمملكة

يترقب المواطنين بالمملكة صرف المكرمة الملكية الخاصة بالعام الهجري الحالي 1443، خاصة بحلول منتصف شهر رمضان المبارك الذي يعد الموعد المحدد سنوياً لصرف المكرمة الملكية، مما أدى إلى زيادة الاستفسارات عن نزولها في حسابات المواطنين هذا العام، وأنه لم يتم تحديد موعد رسمي مرة من قبل الوزارة حتى الآن حيث أنه من المقرر أن تقم الجهة المسؤولة عن صرف المكرمة بالاعلان موعد صرفها، خاصةً انه يتم صرفها بمرسوم ملكي من خام الحرمين الشريفين، من أجل دعم جميع الأسر السعودية المحتاجة الذي يستحقون الدعم والمسجلين نظام الضمان الاجتماعي وسوف نقوم اليوم بتوضيح موعد صرف المكرمة وقيمتها وشورط استحقاقها.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية انه قد تم أعتماد مليون وتسعمائة ألف ريال سعودي كمبلغ لصرف المكرمة الملكية للعام الهجري الحالي 1443، وأن الوزارة على وشك إيداعها في حساب المواطنين المستحقين خلال هذه الأيام، وذلك قبل حلول إجازة العيد من أجل أن تستطيع الأسر توفير مستلزماتها ويتوقعم أن يتم نزول المبالغ المالية هذه الأيام حيث أنه من المعلوم انه يتم صرفها في منتصف شهر رمضان من كل عام هجري، ومن المقرر أن تقوم وزارة الموارد بتأكيد الإيداع في وسائل الإعلام على الفور فى حالة نزولها.

قيمة المكرمة الملكية

وبالنسبة للاستفسارات الخاصة بالسؤال عن قيمة المكرمة الملكية، فإن المبلغ يختلف من أسرة لأخرى بحسب عدد الأفراد حيث يصرف الفرد الواحد الحد الأدنى من مبلغ المكرمة وهو 500 ريال وتتراوح قيمة المكرمة التي نصرف لرب الأسرة من 1000ريال إلى 2000 ريال بحد أقصى في حال أن كانت الأسرة يزيد عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص، ولكن يليزم استوفاء الشروط الموضوعة من قبل الوزارة ي الشخص أو الأسرة حتى يتم صرف المكرمة.

شروط استحقاق المكرمة الملكية

وتأتي الشروط الموضحة من جانب الوزارة من أجل أن يتم الحصول على المكرمة الملكية، أن يكون الشخص سعودي الأصل ويقيم بالمملكة قبل صرفها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل صرف المكرمة، ويجب ألا يقل العمر عن 18عام ولا يكون لدية أملاك أو أن يكون يتقضى دخل شهرى يزيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.