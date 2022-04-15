خبير الأرصاد خالد الزعاق سنصوم رمضان مرتين في عام واحد قد أوضح خبير الارصاد الجوية بالمملكة السعودية خالد الزعاق أن في سنة سوف يقوم جميع المسلمين حول العالم بصيام شهر رمضان مرتين في السنة وبالتالي أوضح أن المسلمين يصومون رمضان في مرتين في عام 1449 هجريا سوف يتم صيام الشهر فيه موسم الشتاء وسوف يتم صيامه في عام 1457 هجريا وفي عز الخريف 1466 هجريا في عز القيظ.

مواعيد صيام شهر رمضان

مواعيد صيام شهر رمضان كما أكد أنه سوف يتم صيام شهر رمضان مرتين في السنة الواحدة في عام 2030 وهذا الأمر يحدث في السنة الميلادية وليس في الهجريه وأكد أن هذا الأمر يتكرر كل 33 سنة مرة واحدة في عام 1965 ميلاديا وفي عام 1997 ميلاديا وسوف يحدث في عام 2030 وسوف مرة أخرى في عام 63 ميلادية.

خالد الزعاق سنصوم رمضان مرتين في عام واحد كما أوضح أن في عام 1451 هجريا الذي يوافقه خمسة يناير 2030 ميلاديا وفي عام 1452 هجريا سوف يبدأ رمضان في يوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر 2030 وبالتالي سوف يتم صيام 36 يوما منها 30 يوما في السنة الهجريه 1451 و 6 أيام تابعه للسنة الهجريه 1452 هجري.

شهر رمضان 2030

شهر رمضان 2030 من المعروف أن شهر رمضان المبارك والصيام فرض على جميع المسلمين وينبغي على الجميع الالتزام بصيام شهر رمضان المبارك الذي يأتي مرة واحدة كل عام ولكنه سوف يختلف هذه المرة ويتم صيام شهر رمضان المبارك مرتين في عام واحد وهذا الأمر يتكرر بعد مرور على الأقل 33 عام وبالتالي أكد خبير الأرصاد أنه في عام 2030 سوف يكون جميع المسلمين بصيام شهر رمضان المبارك في عام واحد كما هو معروف.