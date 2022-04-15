نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ايداع راتب الضمان الاجتماعي مايو 2022 وشروط استحقاق الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي موعد ايداع راتب الضمان الاجتماعي مايو 2022، حيث إن يعتبر ذلك السؤال هو أحد الأٍسئلة التي قد تدور في أذهان كافة المواطنين في المملكة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي في الفترة الحالية، وذلك لأن يعرفون الموعد الذي سيتم فية إيداع هذا الراتب الخاص بشهر شوال وهل سيتم إيداعة قبل عيد الفطر المبارك أو تأجيل موعد الإيداع.

الضمان الاجتماعي مايو 2022

معاش الضمان الاجتماعي هو أحد خدمات المساعدات المالية التي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديمها للمواطنين في المملكة من أجل مساعدتهم على تحسين مستوي الدخل، ويتم صرف هذا المعاش لعدد مخدد من الفئات في المجتمع السعودي وهم الغير قادرين على العمل والأسر ذات الدخل المخدود والعاطلين عن العمل.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

يوحد العديد من الشروط التي وضعت من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل صرف معاش الضمان الاجتماعي وهي تكون كالأتي:

يجب إن يكون المستفيد مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

يشترط إن لا يقل عمر المستفيد عن 35 سنة.

إن يكون ضمن الفئات المستحقة للمعاش.

يشترط إن لا يزيد مستوي الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأقصي للحصول على المعاش.

يجب إن يكون المستفيد من المعاش غير حاصل على مساعدات مالية أخري من الحكومة في المملكة.

يشترط إن يكون مستقل السكن وغير مقيم في أحد مراكز الأيواء.

موعد ايداع راتب الضمان الاجتماعي مايو 2022

وفقاً لجدول صرف معاش الضمان الاجتماعي فإنة سيتم إيداع الراتب الخاص بشهر مايو في يوم 2 مايو والموافق 1 شوال 1443 هجرياً، ولكن هناك بعض الطلبات من المواطنين باستقدام موعد الإيداع ليكون قبل موعد عيد الفطر المبارك.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي عبر الأتي: