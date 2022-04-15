الخارجية الفرنسية: نولى أهمية لإعادة بعث العلاقات الثنائية مع الجزائر

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان، على الأهمية التى توليها بلاده لإعادة بعث العلاقات الثنائية مع الجزائر، معتبرا أن "الثقة وروح التضامن أساس للشراكة" بين البلدين.





وقال لودريان، فى تصريحات صحفية، على هامش زيارته للجزائر منذ أمس، والتى تستمر على يومين، "أولى أهمية بالغة لتواجدى فى الجزائر من جديد وأشكر الرئيس تبون على هذا اللقاء المطول معه"، مضيفا أن هذه الزيارة التى جاءت بعد أربعة أشهر من زيارته السابقة، وهدفها "الاستمرار فى العمل الذى بدأناه فيما يخص إعادة بعث العلاقات الثنائية المهمة لدى الطرفين، والتى نتمنى أن تكون مستمرة فى الاجتماع المقبل للجنة الوزارية العليا المشتركة الجزائرية-الفرنسية".

وأضاف الوزير الفرنسى أن اللقاء مع الرئيس الجزائرى سمح بتناول أيضا عدة "ملفات ذات حساسية"، وذلك فى جو من "الثقة وروح التضامن كأساس لشراكتنا".

وأشار إلى أن البلدين تجمعهما علاقات تاريخية عميقة وإنسانية متعددة تجمع الشعبين بضفتى المتوسط، مضيفا أن البلدان يواجهان تحديات إقليمية فى مقدمتها الإرهاب والتعاون الأمنى، من أجل استقرار المحيط الإقليمى المتوسطى والأفريقى وتطور الوضع فى منطقة الساحل، مع ضرورة بعث العملية الانتقالية فى ليبيا.

وتابع: إن البلدين يتقاسمان تحديات كبرى، فى الوقت الذى يشهد فيه العالم تطور الوضع فى أوكرانيا، وانعكاساته على أمن أوروبا والاستقرار الدولى وعلى تنويع تموين أوروبا بمواد الطاقة.