بلينكن وأوستن.. بايدن يعتزم إرسال مسؤولين أميركيين لأوكرانيا

صرح الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أنه يفكر بإرسال مسؤولين أميركيين كبار إلى أوكرانيا، في ما سيكون بحال حصوله بمثابة دعم كبير لكييف.
وردا على سؤال إن كان سيرسل مسؤولين أميركيين إلى الدولة الأوروبية التي هاجمتها روسيا أجاب بايدن: "نحن بصدد اتخاذ هذا القرار الآن"، من دون أن يحدد هوية المسؤولين.
وفي مقابلة قصيرة مع أحد المراسلين، بدا بايدن كأنه يشير إلى استعداده لزيارة كييف شخصيا.
وعندما سئل إذا كان مستعدا للذهاب أجاب "نعم"، رغم استبعاد المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي هذه الفرضية الاثنين الماضي.
ويحتمل أن يكون وزير الخارجية أنتوني بلينكن أو وزير الدفاع لويد أوستن في عداد المسؤولين الأميركيين الذين سيزورون كييف.
وامتنع المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس عن التعليق على الأمر.
وأعلن بايدن، الأربعاء، حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تتطلع إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية مع استعداد كييف لتصعيد الهجوم الروسي في منطقة دونباس الشرقية.
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