البنتاغون: غرق الطراد موسكوفا "ضربة كبيرة" للأسطول الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الخميس، أن غرق الطراد موسكوفا يعد "ضربة كبيرة" للبحرية الروسية في البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي لشبكة سي إن إن: "هذه ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود. إنه... جزء رئيسي من جهودهم لممارسة نوع من السيطرة البحرية في البحر الأسود". وأضاف: "سيكون لهذا تأثير على قدراتهم".

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