التلفزيون السوري: ضربات جوية إسرائيلية قرب دمشق

أفاد التلفزيون الرسمي السوري، أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع عدة في ريف دمشق الغربي، الخميس.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جوياً من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق الغربي، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الأضرار على الماديات".
وشنت إسرائيل هجمات متكررة على ما وصفته بأهداف إيرانية في سوريا، حيث انتشرت قوات مدعومة من طهران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، على مدى العقد الماضي.
ونفى قائد عسكري متحالف مع الحكومة، لرويترز، أن تكون ضربات الخميس أصابت مواقع تابعة له خارج دمشق.
وفي مارس، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن هجوما إسرائيليا على العاصمة السورية دمشق أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وخلف أضرارا مادية.
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