يوروبا ليغ.. صدمة وخروج "مذل" لبرشلونة على يد الألمان

استمرت "الليالي الأوروبية" بتقديم المفاجآت في كرة القدم، يوم الخميس، بهزيمة "صادمة" تعرض لها برشلونة الإسباني على أرضه في بطولة يوروبا ليغ.

وتعرض برشلونة لهزيمة غير متوقعة، من إينتراخت فرانكفورت الألماني، بنتيجة 3-2، على استاد كامب نو، ليتأهل النادي الألماني إلى نصف النهائي، بعد تعادله 1-1 ذهابا في ألمانيا.

وسجل لفرانكفورت الصربي فيليب كوستيتش مرتين (4 و67) والكولومبي رافايل بوري (36)، ليفجر فرانكفورت مفاجأة مدوية بالبطولة، قبل أن يعود برشلونة متأخرا جدا، بهدفين عبر سيرجيو بوسكيتس وميمفس ديباي، في الدقيقتين 91 و101.

وظهر برشلونة بشكل سيء للغاية، بينما لم يخيب فرانكفورت جماهيره الـ30 ألف التي سافرت إلى إسبانيا من أجل المباراة، وأقصى "العملاق الكتالوني".

وضرب فرانكفورت، تاسع الدوري الألماني، موعدا مع ويست هام الإنجليزي، في نصف نهائي بطولة يوروبا ليغ، بينما سيواجه ريد بول لايبزغ الألماني رينجرز الأسكتلندي، في نصف النهائي الثاني.