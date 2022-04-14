نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستندات اللازمة للتسجيل في المدارس الحكومية بالإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الأمور الشائعة التي يبحث عنها أولياء الأمور في دولة الإمارات العربية المتحدة هي كيفية تسجيل أبناءهم في المدارس الحكومية بالإمارات, وتتميز المدارس الحكومية بالإمارات أنها ذات جودة تعليمية عالية ولا تقل شئ عن المدارس الخاصة في الإمارات, وتسعي وزارة التعليم في الإمارات لتوفير التعليم الحكومي لكل الأشخاص بالإمارات من أجل إيصال التعليم لكل الأشخاص ولكل الفئات, كما حددت وزارة التعليم الإماراتي الأشخاص المسموح لهم التقدم في المدارس الحكومية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في المدارس الحكومية بالإمارات

كتبت وزارة التعليم عبر الموقع الإلكتروني الأوراق والمستندات التي تحتاجها الوزارة من اجل قبول طلبات التسجيل في المدارس الحكومية.

إحضار شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة المتقدم للتسجيل في المدارس الحكومية. إحضار الهوية الشخصية للطلاب والطالبات المتقدمين, وكذلك إحضار الهوية الشخصية الخاصة بولي الأمر. إحضار جواز السفر الخاص بالطالب أو الطالبة, وكذلك إحضار جواز السفر الخاص بولي الأمر, ولابد أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية. شهادة فيد المواطن. لابد أن يكون الطالب مطعم وأن يحضر شهادة التطعيم هذه. إحضار شهادة إثبات سكن, مثل عقد ملكية منزل أو شقة, فاتورة كهرباء, أو عقد إيجار.

الأشخاص المسموح لهم التقدم في المدارس الحكومية بالإمارات

هناك بعض الفئات التي لها الحق في التقدم في المدارس الحكومية وإدخال أبناءهم بها لكي يحصلون علي التعليم الأمثل ذات الجودة العالية, وهؤلاء الشخص هم فقط من يسمح لهم بالتقدم.

من يحملون الجنسية الإماراتية بمختلف الفئات. من يملك جواز سفر إماراتي ساري الصلاحية وله أبناء يمكن أن يقوموا بالتسجيل في المدارس الحكومية. من ينتمي إلي دول الخليج العربي, يمكنهم أن يتقدموا بكل سهولة ويسر.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

وهي المؤسسة التي تم تكليفها من قبل الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الإشراف علي المنظومة التعليمية في الإمارات, وتتيح مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي موقعا إلكترونياً مميزا تقدم من خلاله الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المنظمة التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها, فيمكن الدخول علي هذا الموقع والقيام بتسجيل طالب جديد, الاطلاع علي اجدد القرارات التعليمية.