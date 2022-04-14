هل مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان؟.. “الغذاء والدواء” تحسم الجدل

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عمر شويل - جدة ترددت أنباء خلال الأيام الماضية في المملكة العربية السعودية بشأن تسبب مكعبات مرقة الدجاج في الإصابة بالأمراض السرطانية، وهو ما أدى إلى حالة من الهلع لدى الكثير من الأسر وربات البيوت التي يعتمدن على هذا المنتج في عملية طهي بعض الأطعمة، وبالتالي كان لا بد من رد رسمي من هيئة الغذاء والدواء في المملكة، لحسم الجدل الدائر عن هذا الأمر.

هل مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان؟

وردّت هيئة الدواء والغذاء في المملكة، عن سؤال: هل مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان؟، لتُطمئِن المواطنين والمقيمين في البلاد، إذ أكّدت أنه لا صحّة بشأن ما جرى تداوله بأن هذه المكعبات تسبب الإصابة بمرض السرطان.

مكعبات مرقة الدجاج ليست سوا ملح "جلوتامات الصاوديوم" وبعض المكونات المسموح بها في اللوائح السعودية ولا صحة لارتباطها بالسرطان.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/ysj83PwGCX — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) مكعبات مرقة الدجاج ليست سوا ملح "جلوتامات الصاوديوم" وبعض المكونات المسموح بها في اللوائح السعودية ولا صحة لارتباطها بالسرطان.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/ysj83PwGCX — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 11, 2022

وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذه المكعبات ليست سوا ملح جلوتامات الصوديوم الأحادية MSG، وبعض المُكوّنات المسموح بها في اللوائح السّعودية، ولا صحة لارتباطها بمرض السّرطان، لكنها نصحت بالتقليل منها لاحتوائها على كمية كبيرة من الملح الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

كيفية عمل مكعبات المرقة من الدجاج في المنزل

ولأن مكعبات المرقة مهمة في مطبخ كل منزل، فإنه من الممكن تحضيرها بكل سهولة دون مواد حفظة، واستعمالها في الطعام، وذلك من خلال الآتي:

أولا المكونات: لا بد من توفير عظام دجاج، وبصل، وجزر، وكرفس، وطماطم، وحبهان، وورق لورا، وملح (يمكن تقليله حسب الحاجة)، وكمون ناعم، وكزبرة جافة ناعمة، وكركم، وفلفل أسود، وكوب دقيق، ونصف كوب زيت، وكاري، وبهارات.

ثانيا طريقة التحضير: وتتم من خلال سلق عظام الدجاج مع البصل والجزر والكرفس والطماطم في الماء المغلي، ثم إضافة هذا الخليط إلى الحبهان وورق اللورا والملح والفلفل الأسود، وترك كل هذا في الإناء، حتى يتبخر جزء السائل ويبدأ القوام في الثقل.

وبعد ذلك تتركه يتبرد ويوضع في الثلاجة لمدة يوم، يلي ذلك تشويح الدقيق مع الزيت على النار، ثم نضيف خليط المرقة عليه، والكزبرة والكمون والكركم والكاري والبهارات، ونضع ذلك كله في صينية مدهونة بالزيت، وتركه حتى يتبرد ويمكن تشكيل المنتج النهائي إلى مربعات، ووضعه في الفريزر ليتماسك.