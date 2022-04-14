نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط و شروط وكيفية استقدام الزوجة والزيارة العائلية الى السعودية 1443-2022 عبر منصة ابشر في المقال التالي

يهتم الكثير من المغتربين في المملكة العربية السعودية بمعرفة شروط و كيفية استقدام الزوجة والاولاد إلى المملكة. وقد وضعت المملكة العربية السعودية بعض الضوابط والشروط اللازمة من اجل استقدام الزوجة والاولاد الى المملكة. كما أتاحت المملكة طريقة الاستقدام من خلال منصة ابشر السعودية وذلك توفيرا للجهد والوقت مع سهولة تنفيذ الإجراءات. ومن خلال هذا المقال نوضح أهم الشروط والضوابط وطريقة استقدام الزوجة والاولاد الى المملكة العربية السعودية. شروط استقدام الزوجة الى المملكة أو لا تكون مهنة المقيم مدرجة ضمن المهن المسموح لها باستقدام الزوجه.

كذلك يكون لدى المقيم حساب مفعل على منصة ابشر.

أيضا ألا تقل مدة إقامة المقيم عن ثلاثة أشهر فى المملكة.

على المقيم اعتماد كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من الجهات الحكومية مثل السفارة والقنصلية ووزارة الخارجية.

كذلك على المقيم سداد كافة رسوم الاستقدام التي حددتها المملكة.

ايضا الا يكون للمقيم أكثر من زوجة يريد استقدامها حيث يسمح باستقدام زوجة واحدة.

أن يكون لدى الزوجة جواز سفر خاص بها من بلدها سارى الصلاحية. المستندات المطلوبة لاستقدام الزوجة مطلوب اصل وصورة من جواز الزوجة سارى المفعول.أ

يضا صورة شخصية للزوجة مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء.

كذلك أصل وصورة من جواز الزوج سارى المفعول والصلاحية.

مع صورة من وثيقة الزواج موثقة.

إحضار شهادة المؤهل الخاصة بالزوج معتمدة من وزارة الخارجية والقنصلية او السفارة.

مطلوب شهادة تعريفية براتب الزوج معتمدة من جهة العمل.

كذلك إحضار شهادات ميلاد الأبناء معتمدة من وزارة الخارجية وأن تكون مرفقة مع المستندات المطلوبة.

تعبئة نموذج الاستقدام بالبيانات المطلوبة. المهن المسموح لها باستقدام الزوجة مهن المعلمين.

كذلك مهن المهندسين.

ايضا مهن المحاسبين.

مهن الأطباء والعاملين فى المرافق الصحية.

كذلك مهن الحرفيين والفنيين.

ايضا مهن النجارين والسائقين والطهاة والسباكين. كيفية استقدام الزوجة عبر منصة ابشر يمكن للزوج تنفيذ وإجراء استقدام الزوجة عبر منصة ابشر باتباع الخطوات التالية. الدخول الى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم اختيار ابشر افراد. ادخال البيانات من الاسم ورقم الاقامة وكلمة المرور.

الدخول على تسجيل ثم ادخال رمز التحقق المرسل على الهاتف والضغط على تسجيل.

بعد ذلك الضغط على تأشيرة استقدام جديدة.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح من بيانات الزوجة والأولاد.

بعد اتمام عملية تسجيل البيانات يتم طبع الطلب ثم توثيقة من جهة العمل والغرفة التجارية. عمر شويل - جدة رابط و شروط وكيفية استقدام الزوجة والزيارة العائلية الى السعودية 1443-2022 عبر منصة ابشر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط و شروط وكيفية استقدام الزوجة والزيارة العائلية الى السعودية 1443-2022 عبر منصة ابشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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