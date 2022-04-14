منصة سوم لإعادة بيع وشراء المنتجات المستعلمة

منصة سوم، هي واحدة من المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السعودية التي تعمل على إعادة تعريف عملية بيع وشراء المنتجات المستعملة داخل المملكة، حيث تعمل المنصة على توفير 3 أمور هامة وهي (الثقة، السهولة والشفافية)، حيث تضمن منصة سوم الأموال الخاصة بكل مستفيد حتي يتم التأكد من مطابقة المنتج للمواصفات، وتسهل المنصة وصول المنتج من مكان البائع حتي باب المنزل، وتتميز المنصة بالشفافية والوضوح من خلال توفير منتجات متنوعة بواسطة أسعار واضحة ومنافسة، يستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم في المملكة أن يقوم بتسجيل حساب خاص به في منصة سوم، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في منصة سوم.

كيف أسجل في منصة سوم؟

يستطيع أي مواطن أن يقوم بالتسجيل في منصة سوم من خلال التسجيل بواسطة رقم الجوال، والقيام بإضافة المعلومات الآتية مثل (الاسم، والعنوان، ورقم الحساب البنكي)، علي أن يتم التسجيل في المنصة بهذه الخطوات:

الدخول إلى الجوال الشخصي والدخول لمتجر التطبيقات.

النقر على تحميل (تطبيق سوم).

بعد تحميل البرنامج يتم النقر على تبويب (تسجيل جديد).

يتم إدخال البيانات الشخصية التي يطلبها التطبيق على أن يتم تسجيل جميع البيانات بشكل صحيح.

الضغط على تأكيد تسجيل الحساب.

هل منصة سوم مرخصة؟

نعم منصة سوم مرخصة وموثوقة، حيث تعد المنصة مسجلة في وزارة التجارة، ومسجلة أيضاً في منصة “معروف” من خلال الرقم التالي: 164634، فهي منصة آمنة للتعامل نظراً للتراخيص الحاصلة عليها من جانب وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.

مميزات تطبيق سوم

يعمل تطبيق سوم على تحقيق عدة مميزات لجميع العملاء الذين يتعاملون مع التطبيق، ومن أبرز هذه المميزات ما يلي: