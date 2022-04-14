واشنطن: نسعى لإعادة دبلوماسيينا إلى أوكرانيا بمجرد ضمان أمنهم

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس، إن بلاده تهدف إلى إعادة الوجود الدبلوماسى للبلاد فى أوكرانيا، "بمجرد أن يكون من الآمن والعملى وجود دبلوماسيين أمريكيين على الأرض هناك".





وأوضحت شبكة "سى.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن برايس لم يُعطِ أى مؤشر، فى إحاطة إعلامية مقتضبة، على أن هذه الإعادة قد تحدث فى المستقبل القريب، إذ قال "نعمل باستمرار على تقييم وإعادة تقييم الوضع الأمنى ​​والسلامة". وأكد برايس أن الافتقار إلى التواجد الدبلوماسى على الأرض فى أوكرانيا: "لم يعرقل بأى شكل من الأشكال قدرتنا على التنسيق والتشاور مع شركائنا الأوكرانيين".

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