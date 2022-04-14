فرنسا تعتزم إعادة سفارتها فى أوكرانيا إلى العاصمة كييف قريبا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان نظيره الأوكرانى دميترو كوليبا، فى اتصال هاتفى، أن بلاده ستعيد سفارتها فى أوكرانيا إلى العاصمة كييف، بعد نقلها إلى لفيف فى وقت قريب.





يأتى هذا فى وقت كانت قد أعلنت فيه السفارة الفرنسية أن نقل مقرها إلى لفيف مع تدهور الوضع الميدانى، بعد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانية، حسبما أفادت قناة (فرانس 24) مساء اليوم الخميس. يشار إلى أن الكثير من الساسة الأوروبيين توافدوا على العاصمة الأوكرانية منذ انسحاب القوات الروسية من شمال البلاد، فى وقت سابق من الشهر الحالى.

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