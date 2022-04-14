الحكومة العراقية تعزى الشعب المصرى فى ضحايا حادث أسوان

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء العراقى أن "الحكومة العراقية تعبر عن عميق المواساة وخالص التعزية للشعب المصرى الشقيق وللقيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوفاة ضحايا الحادث الأليم الذى وقع فى محافظة أسوان جنوب مصر".
وأضاف أن "الحكومة العراقية تنتهز هذه المناسبة؛ للتعبير عن التضامن مع ذوى الضحايا، ونقل أوفى تعابير المشاركة بالحزن إليهم، متمنية أن ينزل البارى عليهم جميل الصبر والسلوان وكريم رحمته للضحايا، وأن ينعم على مصر بدوام الاستقرار والأمان".
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