ارتفاع قتلى فيضانات الفلبين إلى 133 شخصاً

ارتفاع قتلى فيضانات الفلبين إلى 133 شخصاًارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "ميجي" التي ضربت أرخبيل في الفلبين جراء انزلاقات التربة والفيضانات الناجمة عن العاصفة إلى 133 قتيلاً حسب آخر أرقام رسمية نشرت اليوم الخميس بعد العثور على مزيد من الجثث.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه ما زال عشرات في عداد المفقودين بينما أجبرت العاصفة وهي الأقوى التي تضرب الأرخبيل هذا العام، عشرات الآلاف من الأشخاص على اللجوء إلى مراكز إيواء بعد إجلائهم.

وفي إقليم ليتي الأكثر تضررا دمّرت انزلاقات التربة المناطق الزراعية ومزارع الأسماك وجرفت منازل وأحدثت تغييرا في المشهد الطبيعي.

وانتشل عناصر الإنقاذ لبلدية أبويوغ عشرات الجثث من قرية ساحلية دمرها انزلاق للتربة الثلاثاء المنصرم.

وقال رئيس بلدية أبويوغ ليمويل ترايا: إن أكثر من 100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين، وإن الأمل بالعثور على ناجين بات ضئيلا.

وأظهرت صورة التقطت من الجو مساحة هائلة من الوحول والأتربة تمتد من أحد الجبال وصولا إلى البحر جارفة كل ما اعترضها.

وكان سوء الأحوال الجوية وكثافة الوحول قد عقّد جهود الإنقاذ في بيلار حيث الأرض غير مستقرة.. ويُجري عناصر الإنقاذ عمليات بحث عن جثث ضحايا على طول الساحل بعدما جرفت تيارات المحيط بعضها مسافة كيلومترات.

وحذّر ترايا من أن "هذا الأمر لن ينتهي قريبا ويمكن أن يستمر أياما".