الاشتراك في مسابقة الحلم MBC Dream 2022 وأرقام الهواتف لجميع الدول لربح الجائزة الكبرى مليون دولار

مسابقة الحلم وأرقام الهواتف لجميع الدول تعد من أكثر ما يهتم بمعرفة أدق التفاصيل عنه كل من لديه الرغبة في أن يكون واحد من مشتركي مسابقة الحلم، وفيما يأتي نعرض الأرقام الهاتفية، والتي تيسر على الجميع حسب الرقم المخصص لدولته أن يشترك بالمسابقة وفق خطوات بسيطة جدا يقوم بها، وفيما يلي نوضح أهم المعلومات عن تلك المسابقة الأشهر عربيًا، وفيما يلي كرق متعددة يمكنك من خلالها الاشتراك فعليًا بالمسابقة.

مسابقة الحلم وأرقام الهواتف لجميع الدول

منذ البداية للعام الحالي 2022 وعدد كبير يبحث عن الطرق المتاحة للاشتراك بالمسابقة حلم، والتي يتم الإعلان عنها من قبل مصطفى الأغا، والذي قد أوضح أن الجهة المسؤولة عن المسابقة قد قامت باستقبال مختلف الطلبات الخاصة بالاشتراك، وهذا عبر رابط خاص بالمسابقة، ومن خلال استعمال الأرقام التي قد تم تخصيصها، وتقدم هذه المسابقة بشكل سنوي قيمة مالي لجوائزها تقدر بنحو 3500000 دولارًا أمريكيًا.

أرقام الهواتف لجميع الدول

أرقام قد تم تخصيصها للاشتراك السريع بالمسابقة، وكل دولة لها أرقامها والتي تتبع الشركات الخاصة بالاتصال المتواجدة فيها:

من مصر بإمكانك الاشتراك على الرق 95450 لعملاء فودافون، وعملاء الشركتين أورنج واتصالات.

بالسعودية يمكن لأي مقيم أن يشترك بالمسابقة حلم بالرقم 650444 عبر موبايلي، وعبر زين من الممكن الاشتراك عن طريق الرقم 96922.

من الدولة البحرينية من الممكن الاشتراك من خلال الرقم 94000، من الشبكة بتلكو، وعبر فيفا يكون الاشتراك باستخدام الرقم 98885.

من المملكة المغربية التواصل بالرقم 9669.

من المملكة المغربية التواصل بالرقم 9669. من العراق يمكن الاشتراك باستعمال الرقم 2833120 لعملاء زين.

من المملكة الأردنية التواصل بالرقم 98858، وعملاء زين يمكنهم الاشتراك بوسطة الرقم 7098858.

طريقة الاشتراك بواسطة منصة المسابقة

من الممكن التواصل من خلال الإنترنت على منصة المسابقة الرسمية، دريم كونسينت، ومن خلالها سيكون من اليسير الالتزام بكافة التعليمات الظاهرة بالموقع، للاشتراك بشكل مباشر بالمسابقة ليكون المتسابق مشتركًا فعليًا بالمسابقة بعد أن يقوم بإدخال كل ما يُطلب من البيانات لإتمام الاشتراك كما أتاحت المسابقة تطبيق دريم للاشتراك بواسطة الهاتف.