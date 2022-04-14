نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء وأرقام بعض المدارس المستقلة في الدوحة والشحانية في المقال التالي
يوجد الكثير من المدارس المستقلة في دولة قطر والتي بحث عنها الأشخاص من أجل الحاق أبناءهم داخل هذه المدارس المستقلة المميزة عن غيرها في الكثير من أمور التعليم, ولكن قد يكون هناك بعض الاستفسارات والأسئلة التي تدوير في أذهان أولياء الأمور ويرغبون في توضيحها أو الحصول علي إجابات محددة لها, لذا في المقال هذا سوف نكتب لكم أسماء بعض المدارس المستقلة الموجودة في دولة قطر وأماكن تواجد تلك المدارس وأرقام الهواتف الخاصة بهم والتي يمكن الاتصال عليها في مواعيد العمل الرسمية من أجل الاستفسارات والأسئلة التي تدور في أذهان الجميع.
عناوين وأرقام تواصل المدارس المستقلة في دولة قطر
تتواجد المدارس المستقلة في دولة قطر بشكل كبير من اجل توفير فرصه للتعلم بشكل متطور وحديث, وذلك لتخريج مجموعة من الطلاب والطالبات علي قدر من الكفاءة التي تجعل دولة قطر ذات مكانة كبيرة بين الدول المحيطة بها.
المدارس المستقلة في منطقة الشحانية
- مدرسة الإسراء الابتدائية المستقلة للفتيات, وهي مدرسة خاصة بالفتيات فقط في المرحلة الابتدائية, ويمكن التواصل مع هذه المدرسة من خلال ارقام الهواتف التالية 44475849 أو 44474603 أو 44476302.
- مدرسة بروق الابتدائية المستقلة للفتيات, وهي مدرسة تستقبل الفتيات فقط داخل أسوارها, ويمكن التواصل معهم عبر هذه الأرقام 44718085 أو 44718083.
- مدرسة الشحانية النموذجية المستقلة, وتستطيع التواصل مع هذه المدرسة عبر رقم الهاتف هذا 44590800.
المدارس المستقلة في منطقة الدوحة
- مدرسة الفلاح الابتدائية المستقلة للفتيات, ويمكن الاتصال بها عبر 44995612.
- مدرسة زينب الإعدادية المستقلة للفتيات, وهي مدرسة تستقبل الطالبات البنات فقط, ويمكن الاتصال بها علي الرقم 44997910.
- مدرسة الوفاء النموذجية للبنين, وهي تقوم بقبول طلبات الالتحاق بها الخاصة بالفتيان فقط, ويمكن الحصول إلي إجابات الأسئلة الخاصة بك من خلال الاتصال علي الرقم هذا 44994666.
- مدرسة عبد الله بن تركي النموذجية المستقلة, وتستطيع التواصل مع المدرسة المستقلة هذا عبر هذا الرقم 44049366.
- مدرسة أم العمد النموذجية للبنات, ويمكن الاتصال علي 44994680 للحصول علي رد علي الأسئلة والاستفسارات التي لديك.
- مدرسة جوعان بن جاسم النموذجية المستقلة, وهي المدرسة الأخيرة المتاحة في منطقة الدوحة ويمكن التواصل مع علي الرقم هذا 44998496.
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