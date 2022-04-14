نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات بوابة عماننا الخاصة الكهرباء والمياه في سلطنة عمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم الموقع الإلكتروني لبوابة عماننا العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخص شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي, والتي تسعي من خلال هذه الخدمات نشر ثقافة الخدمات الإلكترونية في جميع أنحاء سلطنة عمان وذلك بين الأشخاص العاديين حتي تثبت لديهم فكرة أنهم يمكنهم إنجاز جميع مصالحهم وهم جالسين في منازلهم, كما أنشأت الحكومة العمانية شركة عمان للاستثمارات والتمويل لتقديم الخدمات الخاصة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي داخل سلطنة عمان, كما تم توفير خدمة تطبيقات إلكترونية يمكن تحميلها علي الجهاز الهاتف من أجل التمكن من دفع فواتير الكهرباء والمياه في سلطنة عمان.

خدمات بوابة عماننا الخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي

تقدم بوابة عماننا الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها والحصول عليها في أي وقت.

خدمة التقدم للحصول علي عداد مياه. التقدم بطلب من أجل لنقل عداد مياه من مكان لأخر. الخدمات الخاصة بتقديم بلاغات وشكاوى. التقدم بطلب للحصول علي إذن بالحفر. التقدم بطلب من أجل توصيل عداد مياه زيادة عن الموجود لديك. خدمة معالجة المياه. تقديم طلب لإرسال أشخاص لشفط مياه المجاري. خدمة التقدم بطلب من أجل فصل خدمة المياه.

التطبيقات التي تخص دفع فواتير الكهرباء والمياه في سلطنة عمان

وفرت الحكومة في سلطنة عمان عدد من التطبيقات التي تخدم جميع الأشخاص في سلطنة عمان ولتمكنهم من عملية دفع فواتير الكهرباء والمياه بشكل إلكتروني, حيث يوجد تطبيقين لخدمة دفع فواتير الكهرباء والمياه في سلطنة عمان وهما تطبيق ONEIC Bill & Pay وتطبيق خدمة.

خدمات شركة عمان للاستثمارات والتمويل

تقدم شركة عمان للاستثمارات والتمويل عدد من الخدمات المميزة التي تخدم مستفيدي المياه والكهرباء في سلطنة عمان, ويتم تصنيف شركة عمان للاستثمارات والتمويل بأنها أحد أكبر وأهم الشركات بسلطنة عمان, ولعل أهم الخدمات التي تقدمها الشركة هي.