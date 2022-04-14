خطوات التقديم على تمويل سيارتك عبر تطبيق مصرف الراجحي وأهم الشروط

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عمر شويل - جدة يتيح مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية العديد من العروض التمويلية للعملاء، إذ يمكن التقديم على تمويل سيارتك عبر تطبيق مصرف الراجحي بكل سهولة، والاختيار من بين حلول التقسيط أو الإيجار التمليكي للسيارات، وهو ما يحظى باهتمام كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة، إذ يرغب العديد في شراء سيارة جديدة، لكن الثمن يقفع أمامهم حائلا دون تحقيق هذا الحلم، لذا يُعد هذا التّمويل أحد أهم حلول مصرف الراجحي التمويلية المُبتكرة، وهو مُصمم خصيصًا ليمنح الفرصة في امتلاك السيارة التي يريدها العملاء.

خطوات التقديم على تمويل سيارتك عبر تطبيق مصرف الراجحي

ويمكن التقديم على تمويل سيارتك عبر تطبيق مصرف الراجحي للاستفادة من هذا العرض التمويلي في امتلاك سيارة جديدة أو مستعملة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

اختيار تمويل السيارات ومطالعة العروض المتاحة. ثم التأكد من نوع السيارة وسعرها ومواصفاتها. ومراجعة التكلفة والتقديم على السيارة التي يرغب فيها العميل. وفي النهاية لا بُد من التوقيع على الإقرار ورفع المستندات المطلوبة.

كيف تقدم على تمويل سيارتك من تطبيق مصرف الراجحي #بلحظة ؟ — مصرف الراجحي (@alrajhibank) كيف تقدم على تمويل سيارتك من تطبيق مصرف الراجحي #بلحظة ؟ — مصرف الراجحي (@alrajhibank) April 6, 2022

شروط تمويل السيارات عبر الراجحي

ووضع بنك الراجحي عددًا من الشروط والضوابط أمام الراغبين في الاستفادة من تمويل السيارات، إذ لا بُد من تحويل الراتب إلى المصرف، كما أن الموافقات تكون سريعة، وهو متاح للسيارات الجديدة والمستعملة، كما أن هذا التمويل يكون بالمرابحة.

وهو منتج متوافق مع الشريعة يرتكز على مبدأ المرابحة؛ إذ يشتري مصرف الراجحي السيارة من البائع ثم يبيعها للعميل حسب المدة المتفق عليها، وتكون السيارة ملكًا للعميل خلال مدة استحقاق التمويل وبعدها، وبالنسبة لمدة السداد فهي تصل إلى 60 شهرًا على ألا يتجاوز العميل سن التقاعد قبل سداد القسط الأخير.

الوثائق المطلوبة للحصول على قرض السيارات من الراجحي

ويتطلب الحصول على قرض المركبات من مصرف الراجحي، توفير بعض الوثائق والمستندات، أبرزها، عرض أسعار مُوجّه إلى بنك الراجحي وللعميل، ونموذج الطلب بعد تعبئته، وصورة عن بطاقة هوية سعودية سارية، وصورة عن تأشيرة الإقامة للوافدين، وصورة عن جواز السفر، والعنوان داخل المملكة.

ولا بُد من توفير خريطة الموقع، وقد تكون هناك حاجة إلى وثائق إضافية للعملاء الذين يعملون لحسابهم الخاص، ويجب توفير صورة عن شهادة غرفة التجارة مُصدّقة من وزارة التجارة، وصورة عن عقد التأسيس مُصدّق من وزارة التجارة، وإحضار شهادة راتب مُصدّقة من وزارة التجارة، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر للعملاء غير المرتبطين بعمليات تحويل الراتب.