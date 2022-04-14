أسماء وأماكن وأرقام بعض المدارس المستقلة بقطر

قد وضحنا في مقال سابق أسماء وأماكن وأرقام تواصل بعض المدارس المستقلة التي تتواجد في منطقتين الدوحة ومنطقة الشحانية, ونكمل في هذا المقال باقي أسماء وعناوين وأرقام باقي المدارس المستقلة الأخري التي تنتشر في باقي محافظات دولة قطر, والجدير بالذكر بأن الحكومة القطرية قامت عبر وزارة التعليم القطرية بإنشاء المدارس المستقلة في مطلع عام 2006 لتكون بداية جديدة في عصر التعليم بدولة قطر, وبداية شرارة الانطلاق نحو مواكبة التطور العالمي في مناهج التعليم والبحث العلمي, وتكوين جيل جديد من المفكرين والمثقفين الذين يخدمون فيما بعد التطور التكنولوجي لدولة قطر وجعلها في ريادة دول العالم في التقدم التكنولوجي وجعلها من الدول العالمية المعترف بتعليمها.

أسماء وعناوين وأرقام المدارس المستقلة في دولة قطر

إذا كنت من الأشخاص التي تسكن مناطق أخري غير منطقتين الدوحة والشحانية وترغب في إرسال ابنك أو بنتك إلي أحد المدارس المستقلة المتواجدة في قطر, فنقول لك لا تقلق فهناك بعض المدارس الأخري التي تتواجد في بعض المناطق الأخري داخل قطر.

المدارس المستقلة في منطقة الريان

مدرسة علي بن عبد الله النموذجية المستقلة, وهي من اشهر المدارس في منطقة الريان, وتوفر ثلاث أرقام تواصل وهم 44820723 أو 44823392 أو 44820561. مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية المستقلة للبنين, وهي مدارس تختص باستقبال الفتيان, ويمكن التواصل معها عبر 44810868 أو44801493. مدرسة بلال بن رباح النموذجية المستقلة, وتستطيع التواصل معهم على 55360760, وهو رقم متاحة طوال فترة العمل الرسمية. مدرسة عثمان بن عفان النموذجية المستقلة للبنين, ويمكن التواصل مع مدرسة عثمان بن عفان علي الرقم هذا 44598774.

بعض المناطق الأخري