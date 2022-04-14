كيفية حجز مواعيد مدارس القيادة عبر أبشر 2022

يزداد عدد المشتركين في منصة أبشر الإلكترونية يوميًّا، نظرًا للخدمات التي توفرها للمواطنين والمقيمين والزائرين في السعودية، ومنها خدمة حجز مواعيد مدارس القيادة دون الحاجة إلى زيارة أي من هذه المدارس لإنجاز الخدمة وضياع الوقت والجهد، فيما بدأ العمل بهذه الخدمة عبر أبشر بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر جمادى الآخر من العام الهجري الحالي 1443م الموافق 4 يناير 2022م، وذلك بناءً على توجيهات من الإدارة العامة للمرور في المملكة.

كيفية حجز مواعيد مدارس القيادة عبر أبشر

وأوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، كيفية حجز مواعيد مدارس القيادة عبر منصة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية. تسجيل الحساب باسم المستخدم، وكلمة السر، ثمّ اختيار مواعيد. واختيار أيقونة المرور. اختيار موعد جديد، الذي يرغب المواطن أو المقيم الذهاب فيه. واختيار التّدريب في مدارس تعليم القيادة، ثم إكمال باقي البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

طريقة حجز موعد رخصة قيادة للرجال عبر أبشر

وبعد تعليم القيادة في السعودية، يحتاج المواطن أو المقيم، استخراج رخصة قيادة ليتمكن من السير بالمركبة في أي مكان وفي الطرق المختلفة دون أي مساءلة قانونية أو تحرير مخالفات، فيما يُمكن إنجاز هذه الخدمة من خلال حجز موعد عبر منصة أبشر الإلكترونية، واتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية absher.sa، والنقر على خانة أبشر أفراد.

والنقر على خانة أبشر أفراد. كتابة اسم المستخدم وكلمة السّر، والنقر على تسجيل الدخول.

استلام رسالة عبر الجوال بها رمز التحقق، الذي يتم كتابته في المكان المخصص.

اختيار أيقونة المواعيد، والنقر على خانة المرور، ثم خدمة المواعيد.

واختيار حجز موعد جديد.

اختيار خدمة استخراج رخصة قيادة، واتباع باقي التعليمات.

شروط إصدار رخصة قيادة في السعودية 1443

وحددت إدارة المرور في السعودية، عددًا من الضوابط والشروط التي يجب توفرها لاستخراج رخصة قيادة، وهي كالتالي: